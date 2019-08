Megsérült betörés közben, de ellátta sebeit a polgárőr

Betörőt fogtak el a rendőrök Dobozon, polgárőr segítségével. A bűneset közben a férfi megsérült. – tájékoztatta hírportálunkat Virág István, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének sajtóreferense.

Dézsi Gábor, a Gerlai Polgárőrség Közhasznú Szervezet elnöke a következőket mondta az esettel kapcsolatban:

2019. augusztus 24-én a Dobozi SE – Békésszentandrási HMSE mérkőzés biztosítását végeztük több polgárőr társammal. A mérkőzés előtt kb. 16 óra 20 perc körül szokásom szerint elindultam a sporttelepen lévő büfébe szotyolát vásárolni, de egy meglepetés ért. A büféhez érve láttam, hogy az ajtón lévő ablak be van törve és az ajtó előtt vértócsa van. Körülnéztem és láttam a vérnyomok útvonalát. A helyszínt egy polgárőr társam biztosította, majd egy civil személlyel követtük a vérnyomokat, amelyek a liget előtti padhoz vezettek. Egy férfi ült a padon, a keze be volt kötve, mert erősen vérzett. A pad mellett egy nyitott hátitáska volt, melyből több italos üveg is kilátszott. Megkérdeztük a sérült férfit, hogy mi történt vele, ő pedig bevallotta, hogy ő tört be a sporttelepen lévő büfébe. Értesítettem rendőrséget, majd a mentők kiérkezéséig sérültet elsősegélyben részesítettük. A kiérkező rendőröknek a férfi még a helyszínen elismerte, hogy ő tört be a sporttelepen lévő büfébe, és onnan több italt is eltulajdonított. Ezeket a rendőrök megtalálták nála és lefoglalták. A mentők a férfit kórháza szállították. Örülök, hogy segíthettem a rendőrségnek, és annak is, hogy ez által talán egy életet is megmentettünk – fejezte be beszámolóját Dézsi Gábor.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos kedden oklevéllel, emlékéremmel és ajándéktárggyal köszönte meg Dézsi Gábor polgárőr munkáját és gyors helyzetfelismerését. A jutalmat Benedek Barnabás r. ezredes a Békéscsabai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője adta át, tolmácsolva a rendőrség elismerését és köszönetét.