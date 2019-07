Letartóztatták a négytagú banda, akik Békéscsabán több helyre is betörtek

A Gyulai Járási Ügyészség a letartóztatását kezdeményezte annak a négy román állampolgárnak, akik utazó bűnözőként Aradról Békéscsabára jöttek, hogy ott családi házakba törjenek be.

Mint azt már korábban megírtuk, a négy elkövető – köztük egy 15 éves fiú – június 25-én és 26-án is Békéscsabára jöttek Aradról, majd ott három ingatlanba ajtófelfeszítéssel bementek, és összesen 2 millió 350 ezer forint értékben vittek el készpénzt, műszaki cikkeket és ékszereket. Az elkövetők a bűncselekmény során a feladatokat megosztották, míg a gyanúsítottak egy része a családi házakba behatolt, addig társaik figyeléssel biztosították az elkövetést.

A gyanúsítottak cselekménye 4 rendbeli lopás megállapítására alkalmas, a halmazati szabályok szerint a bűncselekmények 4 év 6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.

A letartóztatás kezdeményezésére azért került sor, mert az elkövetők Romániában élnek, így a kiszabható büntetés mértékére is tekintettel tartani lehet a szökésüktől. Az eljárás jelenlegi szakaszában már megállapítható, hogy további bűncselekményeket is elkövettek a terheltek Csongrád és Hajdú-Bihar megyében is, így szabadlábra kerülésük esetén fennáll a lehetősége, hogy a még felderítés alatt álló bűncselekmények bizonyítási eszközeit elrejtenék, megsemmisítenék, a tanúkat befolyásolnák. A cselekmények sorozatjellegére figyelemmel megállapítható a bűnismétlés veszélye is.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója osztotta az ügyészség indítványát, és valamennyi gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte.