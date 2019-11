Jogosítvány nélkül és ittasan akarta hazavinni szintén ittas barátját

Jogosítvány nélkül, ittasan vezetett egy férfi Gyulán. Haza akarta vinni a szintén ittas barátját, de a rendőrök leállították. A férfi ellen büntetőeljárás indult, a rendőrség az ügyet továbbította az ügyészségre.

Gyulán, a Vértanúk útjáról, november 9-én 21 óra 45 perc körül előállítottak a rendőrök egy férfit. A 49 éves gyulai férfi személygépkocsit vezetett, és azért vitték be a rendőrkapitányságra, mert az igazoltatásakor az alkoholszonda ittasságot jelzett. Miután két további mérés eredménye is pozitív lett nála, a rendőrök büntetőfeljelentést tettek ellene. Vezetői engedélye nem volt, így az ügyében szabálysértési eljárás is indult.

A férfi kihallgatásán elismerte, hogy mielőtt beült a kocsiba és elindult, ivott alkoholt. De nem akart nemet mondani a barátjának, aki szintén ittas volt, rosszul érezte magát, és megkérte őt arra, hogy vigye haza. A Gyulai Rendőrkapitányság az ittas járművezetés miatt indult nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az ügy iratait a napokban továbbította a Gyulai Járási Ügyészségre.

A történtek kapcsán a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az ittas járművezetés nagyban növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Aki ittasan vezet, nemcsak saját magát, hanem utasait, közlekedő partnereit is veszélyezteti. Ezért a rendőrség kéri, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne vezessen!