Ittas vezetők rontják a kedvező összképet Békésben

Az idei év első négy hónapjában országosan és Békés megyében is csökkent a közlekedési balesetek száma. Ez köszönhető annak is, hogy a koronavírus-járvány miatt jóval kevesebben voltak az utakon. Ha az ittasan okozott balesetek száma nem is, de az aránya emelkedett. Dr. Szombati Andreával, a megyei főkapitányság sajtószóvivőjével és Pardi Ildikóval, a baleset-megelőzési csoport vezetőjével néztünk a számok mögé.

Dr. Szombati Andrea hangsúlyozta, többségében kedvező közlekedésbiztonsági helyzetet mutatnak az elsődleges baleseti adatok. Míg 2019-ben április végéig az országban 4457 baleset következett be, addig 2020-ban ez a szám 3709 volt. Békés megyében is figyelemre méltó, hogy 140-ről 114-re mérséklődött a közlekedési szerencsétlenségek száma. Ezzel párhuzamosan a sérültek, a halálos áldozatok száma is csökkent. A kedvező összképet némiképpen rontja, hogy az ittas okozók annyian vannak, mint tavaly. – Az adatok mögött emberek, sérültek vannak – hangsúlyozta Pardi Ildikó alezredes. – Azért elemezzük rendszeresen a statisztikát, mert az ellenőrzéseinket, intézkedéseinket igyekszünk minél inkább az aktuális helyzethez igazítani. Most az ittas járművezetés veszélyeire kell újra felhívnunk a figyelmet. Arra törekszünk, hogy minél több ittas vezetőt kiszűrjünk a forgalomból, és ezáltal is javuljon a biztonság. A balesetek megelőzéséért azonban maguk a közlekedők tehetnének a legtöbbet. Szinte naponta olvashatunk arról a rendőrségi hírekben, hogy ittasan vezető autósokat, motorosokat állítottak elő a rendőrök. Az is gyakori, hogy elektromos vagy robbanómotoros kerékpárral közlekedők indulnak útnak úgy, hogy előtte alkoholt fogyasztottak. Kisebb probléma a rendőri intézkedés, a nagyobb baj az, ha balesethez vezet a szabálytalanság. Békés megyében 2020 első négy hónapjában annak ellenére, hogy a balesetek száma közel 20 százalékkal csökkent, az ittasan okozott szerencsétlenségek száma 2019-hez képest nem változott. Így elmondható, hogy az összes szerencsétlenséghez viszonyítva az ittas okozók aránya mintegy két százalékkal nőtt. Ez csekély mértékű emelkedésnek tűnik, de ha a balesetszámnál regisztrált közel 20 százalékos mérséklődést nézzük, akkor már nagyon is elgondolkodtató. – Az ittas járművezetés növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát – emelte ki a csoportvezető. – Az ilyen esetekben nem mindig csak a szabálytalankodó sérül meg, hanem szabályosan közlekedő, vétlen áldozatai, sérültjei is vannak az ütközéseknek, szerencsétlenségeknek. Egészen megdöbbentő, hogy nem egyszer ittas vezető viszi a gyermekét, házastársát, élettársát, barátját, barátnőjét. Pardi Ildikó arról is szólt, hogy az alkohol megváltoztatja az érzékelési képességeket. Az ittas ember torz képet lát a környezetéről, a forgalomról. Nem tudja jól megbecsülni a körülötte lévő dolgok, épületek távolságát, méretét, a közeledő járművek távolságát, sebességét. Ráadásul veszélyhelyzetekben sem olyan gyorsan és úgy cselekszik, mint józanul. Száguldoztak a gyér forgalomban Dr. Szombati Andrea kiemelte, a koronavírus megjelenésétől kezdve jelen voltak rendőrök a közutakon. Akadtak olyanok, akik abban bíztak, hogy ilyenkor nincs ellenőrzés, ezért a gyér forgalomban száguldoztak, érvényes jogosítvány nélkül vagy ittasan ültek a volán mögé. A szóvivő kitért arra, a posztalkoholos állapot, vagyis a másnaposság is veszélyes. Ilyenkor a fáradság gyakran rossz közérzettel párosul, mely elvonja a figyelmet a vezetésről, és a reflexek is tompulnak. Szólt arról, idén eddig hatvannal kevesebben vesztették életüket a közutakon hazánkban, mint a múlt év azonos időszakában, ugyanakkor a gyorshajtás miatti balesetek aránya országosan nőtt. A korlátozások enyhítésével, megszűnésével egyre több jármű és gyalogos jelenik meg az utakon: – Ne engedjük, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban esetleg felgyülemlett feszültség a közlekedés során csapódjon le! – hívta fel a figyelmet a sajtószóvivő. – A közutak biztonságát és mások életét veszélyeztetők határozott rendőri fellépésre számíthatnak.