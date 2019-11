Húszmillió forintot csaltak ki egy idős békéscsabai házaspártól

Csalás miatt végrehajtandó és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a minap a Békéscsabai Járásbíróságon azt a három vádlottat – egy nőt, egy férfit és annak az édesanyját –, akik nagyjából 20 millió forinttal rövidítettek meg egy idős békéscsabai házaspárt. A vádlottak azzal védekeztek, hogy nem akartak csalni, visszafizetnék részletekben a kapott kölcsönt.

A tényállás szerint a férfi, Attila, valamint édesanyja, Margit egy öröklési szerződés miatt jártak rendszeresen egy Kazinczy-lakótelepi társasházba. Ekkor derült ki, hogy egy ott lakó idős házaspár – a két későbbi sértett – jelentős megtakarítással rendelkezik. A két vádlott különböző ürügyekkel kért kölcsönöket: adósság törlesztésére, az eltartott idős ellátására. A pénzek átadásáról mindig írtak papírt, és azt ígérték, egy lakás eladása után visszafizetik a tartozást, de ez nem történt meg.

Aztán, 2017-ben bejött a képbe Attila szerelme, élettársa, Klaudia is. Őt úgy mutatták be – egyébként álnéven –, hogy neki eladnak egy házat, és abból fizetik majd meg a kölcsönt. A nő is tartotta később a kapcsolatot az idős házaspárral, elnyerte bizalmukat, és például arra hivatkozva, hogy komoly külföldi örökséghez jut, ugyancsak kért hitelre pénzt. Mindössze pár hónap leforgása alatt az idősek 16 millió forintot adtak át, utaltak át neki, erről is vannak iratok, igazolások.

A vádlottak összesen közel 20 millió forinttal rövidítették meg az idős házaspárt. A járási ügyészség csalás, valamint közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a vádlottakkal szemben.

Az elsőrendű vádlott, Klaudia – egy háromgyermekes pécsi nő – nem ismerte el bűnösségét, azt állította, nem csalási szándékkal kért kölcsönt. Bár azt nem tagadta, hogy mennyi pénzt kapott az idősektől, és kiemelte, azt vissza akarta fizetni. A társai tudták, mennyi pénzt kér az idősektől, abból a többiek is részesültek.

Több évnyi börtönbüntetést szabott ki a bíróság A Békéscsabai Járásbíróságon az egyébként letartóztatásban lévő elsőrendű vádlottat, Klaudiát 5 és fél év börtönbüntetésre ítélték csalás és közokirat-hamisítás miatt. Emellett elrendelték egy korábbi ítéletben kiszabott 1 év 6 hónap börtönbüntetés végrehajtását is. A másodrendű vádlottat, Attilát csalásban találták bűnösnek, vele szemben – három évre felfüggesztve – 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabtak ki. A harmadrendű vádlott, Margit – négy évre felfüggesztve – 1 év 10 hónap börtönbüntetést kapott csalás miatt. A vádlottakat összesen 17 millió 345 ezer forint polgári jogi igény megfizetésére kötelezték: 16,1 milliót Klaudiának, 300 ezer forintot Klaudiának és Margitnak közösen, 900 ezer forintot pedig mindhármuknak egyetemlegesen kell állniuk. A bíróság rendelkezett az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetéséről is.

Előzmények:

Előkészítő ülés: húszmilliót forintot csaltak ki idősektől

Több millió forintot csaltak ki az idős csabai házaspártól