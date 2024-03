A szorult helyzetben lévő gyarmatiak a tavaszt a bennmaradás kiharcolásának szentelik, éppen ezért minden egyes pont jól jön nekik. Elsőként a 6. helyen tanyázó Dabassal csapnak össze egy bravúr reményében.

A csabai együttes hasonlóan masszív ellenállásra számíthat vasárnap, mint amit ősszel a Kórház utcában tanúsított a Pénzügyőr

Fotó: Für Henrik



Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – A jelenlegi szerény lehetőségeink miatt kis túlzással a pillanatnyi helyezésünk is megsüvegelendő. Amennyiben az átalakított, szűkös fiatal keretünk ki tudná harcolni a bennmaradást, arra hasonló sikerként tekinthetnénk, mint amikor masszív, rutinos állománnyal dobogón, vagy annak a környékén tudtunk végezni. Ha létszámban nem is, minőségben erősödött a csapatunk a téli igazolásokkal, de hogy milyen teljesítményre leszünk képesek a rövid tavaszi szezon során, az számomra is talány. Az őszi egymás elleni találkozón a Dabas fizikálisan és a légi párbajok tekintetében is fölényben volt. Passzolós csapat, pontrúgásokból és nagy bedobásokból is veszélyes. Próbálunk a legjobb tudásunk szerint felkészülni belőlük, fontos lesz, hogy mindvégig stabilak tudjunk maradni. Az átmenetekben egyértelműen javultunk, bízunk benne, hogy ebből tőkét tudunk kovácsolni magunknak. Nem a legjobb előjel, hogy több sérültünk akad. Szilágyi Márton részleges szakadással bajlódik, Hoffmann Patrik pedig súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett. Pinte Krisztián gyakorlatilag kihagyta az utóbbi hónapot, Hadnagy Bence viszont a rehabilitációja utolsó fázisában jár, közel van a visszatéréshez.

A listavezető Előre FC annak a Pénzügyőrnek a vendége lesz, amely 9. helyen áll és ősszel kis híján megtréfálta a Kórház utcában. A lilák csak a hosszabbításban szerzett emlékezetes duplával tudtak fordítani, Pasaréten viszont nyilván nem szeretnék addig halogatni a dolgot.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Változatlan célunk, hogy folytassuk a győzelmek sorát. Remélhetőleg nem kényelmesíti el a játékosokat az őszi szereplés, illetve a kivívott pozíció! Ennek érdekében nagyon sokat tettünk a téli felkészülés során, és szeretnénk elérni, hogy ez a játékban és eredményességben egyaránt éreztesse hatását. A bajnokság megnyerése vezérel bennünket, illetve az osztályozó sikeres megvívása, hogy egy lépéssel közelebb helyezhessük a klubot a magyar foci térképén őt megillető helyre. Aktuális ellenfelünkről tudjuk nagyon jól, hogy egy stabil középcsapat, amely rendkívül masszívan tud védekezni. Vélhetően ezen az sem változtat, hogy Gabala Krisztiántól Klausz László vette át a szakmai igazgatói posztot a közelmúltban. Tudjuk tehát mire számíthatunk, azon leszünk, hogy mielőbb betaláljunk és ezzel nyitottabb játékra késztessük az ellenfelet. Sajnos akadnak sérültjeink, ami nehezíti a dolgunk, de a keretünk van olyan mély, hogy a hiányzókat megnyugtatóan pótolhassuk.

A tabella 3. helyén álló ladányi együttesre nyomban rangadó vár Hódmezővásárhelyen. A csongrádiak 6 pontnyi hátránnyal szorulnak a sárrétiek mögé, azaz nekik sem lehet mindegy, hogyan alakul majd a vasárnapi 90 perc.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – A szezon elején a vezetőség szerényebb célokat tűzött a csapat elé, mi viszont a tavalyi évből kiindulva bátrabb álmokat szövögetünk a játékosokkal, amihez a klub részéről minden támogatást megkapunk. Egy évvel ezelőtt picivel nehezebb pozícióból kezdtük a tavaszt, de már akkor is éreztük a dobogó varázsát. Most egy éremszerzéssel szeretnénk tovább építeni a klub nimbuszát, amire alkalmasnak találjuk a keretet, de ezért nagyon sokat kell tennünk az előttünk álló hónapokban. A létszámunk megfogyatkozott, viszont Geiger Norbert személyében minőségi labdarúgó került hozzánk, Kovács Zsolt pedig műtétből felépülve, komoly értékévé válhat a gárdának. A Vásárhely is erősödött, mozgékony tehetséges játékosok, illetve rutinos befejező embereket igazolt. Az őszi egymás elleni találkozóból kiindulva, nehéz kilencven percre számítunk, viszont a féléves bizonyítványunk alapján nem feltett kezekkel kell pályára lépnünk, szeretnénk minden meccset megnyerni. Mindkét keretet jó játékosok alkotják, a bajnokság végkimenetele szempontjából sem mindegy a vasárnapi eredmény, izgatottan várjuk. Csapatunkból Szilágyi Dávid sérüléssel bajlódott, igaz a héten már velünk edzett, a többiek egészségesek.