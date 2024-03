Bogdán Annabella nagyon megérdemelné már, hogy ott legyen valamelyik nagy világversenyen, aki annyiszor szenvedett már sportsérülést és maradt emiatt a legjelentősebb viadalokról, hogy az tucatnyi sportolónak is sok lett volna.

A másik fotón Varga Lőrinc edzővel látható

Forrás: A szólókép forrása: masz.hu

A Varga Lőrinccel Szolnokon készülő, korábban Márton Anita edzője, id. Eperjesi László által pallérozott Annabella nagyon reménykedik abban, hogy szinttel, vagy a jó versenyátlaggal, de kivívhatja a júniusi római szabadtéri Európa-bajnokságra való részvételt.

– Ebből a szempontból is fontos versenynek ígérkezik az Európa Kupa, mert akár már itt is meg lehet dobni a hatvan métert, ami teljesen reális, elérhető. Azért is lenne jó most megdobni, mert már a részvétel tudatában lehetne folytatni a felkészülést – mondja a tavalyi szolnoki versenyen 61,09 méteres egyéni csúcsot dobó gerelyhajító, de hozzátette: – túl nagy jelentőséget nem kell az EK-nak tulajdonítani, hiszen amúgy meg még nagyon a szezon elején járunk és gyakorlatilag még bármelyik versenyen módja lesz a szintteljesítésre. Az Eb ugye júniusban lesz, a formát, majd akkorra kell igazítani.

Bogdán Annabella elmondta, a kontinensbajnokságra gerelyhajításban 30 főt hívnak meg, ő a ranglistán jelenleg a 23. helyet foglalja el. A legjobb öt versenyeredményt veszik figyelembe.

A békéscsabaiak gerelyhajítója az év elején két külföldi edzőtáborral igyekezett megalapozni az évet, előbb a portugáliai Monte Gordóban töltött el két hetet, majd nemrégiben a ciprusi Nicosiában tizenkét napot.

– Mindkét helyszín ideális volt a felkészülés szempontjából, tizenöt-tizennyolc fokos időben edzhettünk, nem is igen esett az eső. Azért itthon sem teszem le télen a gerelyt, csak jóval kevesebbszer és rövidebb időre megyünk ki edzeni. Portugáliában a dobás mennyiségét igyekeztünk növelni. Itt a visszaszoktatás volt a cél, és nem rekortánon, hanem füvön dolgoztunk. Ide tértünk volna vissza februárban is, de mivel a pálya felújítás alatt állt, nem tudtuk volna használni a hosszú nekifutót. Cipruson már kifejezetten a versenyekre készülve edzettünk, kevesebbet dobtunk, de már a minőségre helyeztük a hangsúlyt – mondta Bogdán Annabella, aki pénteken kelt útra Portugáliába.