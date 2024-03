Zengő Alföld Orosházi KA–Hajdúnánási SK 22–23 (13–10)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka.

Orosháza: Bálint – Ludvig 4, Vörös 2 (1), Zavaczki 1, Kostyó, KENYERES 10, Rácz 1. Csere: Reszegi (kapus), Mikula, Péter, Petri, Ács 1, Jáhn, Baráth 2 (1), Bedron, Leczkési. Edző: Morva Zoltán. A Hajdúnánás legjobb góldobói: Nemes 5 (5), Orsós 4, Vantara-Kelemen 4, Micevski 3 (1).

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 8/6.

Esélyeshez méltóan kezdtek a hazaiak, 6 percnyi játék után már 4–0 állt az eredményjelzőn. Nem is várt tovább az időkéréssel Skaliczki László. Hátul kimondottan jól zárt a védelem, főleg szélről voltak veszélyesek a hajdúságiak, akik az NB I-es rutinnal rendelkező Vantara-Kelemen Éva góljaival tartották magukat. Az orosháziaknál Kenyeres Barbara volt a vezér. A 22. percben is ő alakította az állást 10–6-ra, de ennél jobban nem sikerült ellépniük.

A második félidőben a hajdúságiak kitartóan válaszoltak a hazai gólokra, még sem tűnt úgy, hogy képesek lehetnek megváltoztatni a mérkőzés menetét. Bár a hazaiaknál akadozott a támadógépezet, Vörös Bettina hétméteresével a 45. percben még 19–15-ös hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Azután viszont jött egy 6 minutás gólcsend, ezt kihasználva a látogatók ledolgozták a hátrányukat. Két Kenyeres-átlövéssel még az orosháziaknál volt az előny, de azután Nemes Nóra révén az 57. percben először vette át a vezetést a Nánás, majd néhány perc múlva kettőre növelte a fórt. Innen már nem volt visszaútjuk a házigazdáknak, Mikula Dóra ugyan még szépített, de a vereség elkerülhetetlen volt. Igazi hidegzuhany volt a végjáték.

Morva Zoltán: – A második félidő nagybetűs alibi. Köszönjük a szurkolóknak, hogy ma is ennyien kijöttek és támogattak minket. Szükség van rájuk, ebben a nehéz időszakban is.

Mikula Dóráék védekezése végig rendben volt, a másik kapu előtt viszont nem igazán találták fel magukat. Fotó: Bohus Krisztián