PC Trade Szeged NKE–Zengő Alföld Orosházi KC 27–25 (15–11)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Szeged 150 néző. Vezette: Hornyik Zsolt, Zörgő Róbert.

Orosháza: Reszegi – LUDVIG 6, Vörös 5 (1), Zavaczki 5 (2), Ács 1, Kenyeres 2, Rácz 3. Csere: Bálint (kapus), Mikula, Kovács V. 3, Petri, Baráth, Kostyó, Jáhn, Leczkési. Edző: Morva Zoltán. A Szeged legjobb góldobói: Nagy R. 6, Szabó L. 5, Csoknyai 4.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.

Nehezen születtek a gólok a dél-alföldi szomszédvári derbi elején, mert sokat hibáztak a mezőnyjátékosok. A szegediek nyugodtak meg előbb és egy négyes gólszériával 6–2-re léptek meg a 12. minutára. Az orosháziak támadójátéka az időkérés ellenére is akadozott, jellemzően még hétméteresből sem találtak kapuba, így a félidő felét átlépve mindössze három dobott találatnál jártak. Aztán beindult Ludvig Krisztina, aki a szélről megszórta a házigazdákat, 9–8-ra zárkóztatva övéit, ám egyenlítés helyett a 25. percre 12–8-ra nőtt a Tisza-partiak előnye, amit a szünetig sikerült megtartaniuk.

A második félidő elején Kenyeres Barbara kétszer is hadilábon állt a kapufával, így azután a remélt zárkózás sem ment egyszerűen a továbbra is tervszerű szegediek ellen. A 38. perc elején még 18–15 állt az eredményjelzőn, amikor zsinórban dobott három találattal egalizáltak a vendégek. Az időkérés sem tudta megtörni a lendületüket, 20–20-as állásnál a vezetésért támadhattak, de ez az akció kimaradt és vele együtt a törékeny önbizalom is újból elszállt. A 47. minutában 22–20-nál Morva Zoltán kikérte magához a játékosait, de már nem tudta megpörgetni őket úgy, hogy a hátralévő időben legyen esélye csapatának a pontszerzésre. Zavaczki Boglárkáék futottak az eredmény után, de amikor egy gólra sikerült megközelíteniük az ellenfelet, a hazaiak rendre újítani tudtak.

Morva Zoltán: – Sajnos nem tudok mást mondani erre a teljesítményre, mint azt, hogy szégyen. Természetesen vállalom a felelősséget ezért a vereségért, tudom, hol hibáztunk, hibáztam. Ígérem, többet nem fordul elő.