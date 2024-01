– Szerettük volna felpezsdíteni a városban a teremfocit, ehhez kapóra jött a Socca Hungary felkeresése is, amely egy felhívásunkra reagálva ajánlotta fel a támogatását, együttműködését. Mindez nagy öröm volt számunkra, hiszen országszerte nagy ismertségnek örvend a szövetség. Kevert szabályokkal bonyolítjuk le a tornát: az eddig megszokott teremfoci szabályokat ötvöztük a SOCCA szabályaival – mondta el Harangozó Krisztián főszervező.

A csoportokból körmérkőzés után az első kettő, illetve a két legjobb harmadik helyezett jut az egyenes kieséses szakaszba. Újdonságot jelent majd az 5×2-es kapu, ami még izgalmasabb meccseket hozhat. A mérkőzések 20 percesek lesznek, az egyenes kieséses szakaszban ez 25 minutára nő. Díjazásban részesül az első három helyezett, a legjobb kapus, mezőnyjátékos, gólkirály, illetve a legsportszerűbb csapat.

A szervezők fontosnak tartották, hogy legyen karitatív jellege is a tornának, így aki szeretné azt megtekinteni, egy 500 forintos támogatói belépővel léphet a csarnokba, amivel a Vadvirág-Esély Klub működését segíti. A hangulatról a foci mellett a Redance Hip-Hop Crew is gondoskodik majd az elődöntők előtt.

A csoportbeosztás

A csoport: Montana, Potenciál, Balekok, Dinamo Zerge.

B csoport: Kárai Exclusive, Gyöngy Presszó, Orosházi BE, Célfodball.

C csoport: Európa Pékség, Slüssz FC, Tili-Toli, Kisfaludy FC.

A menetrend

Csoportmérkőzések. 8.00: Montana–Potenciál; 8.25: Balekok–Dinamo Zerge; 8.50: Potenciál–Dinamo Zerge; 9.15: Montana–Balekok; 9.40: Kárai Exclusive–Gyöngy Presszó; 10.05: Orosházi BE–Célfodball; 10.30: Kárai Exclusive–Orosházi BE; 10.55: Gyöngy Presszó–Célfodball; 11.20: Európa Pékség–Slüssz FC; 11.45: Tili-Toli–Kisfaludy FC; 12.10: Slüssz FC–Kisfaludy FC; 12.35: Európa Pékség–Tili-Toli; 13.00: Európa Pékség–Kisfaludy FC; 13.25: Slüssz FC–Tili-Toli; 13.50: Montana–Dinamo Zerge; 14.15: Potenciál–Balekok; 14.40: Kárai Exclusive–Célfodball; 15.05: Gyöngy Presszó–Orosházi BE.

Negyeddöntők. 15.30: A/1–C/2; 16.00: B/1–Legjobb 3. helyezett; 16.30: Legjobb 3. helyezett II.–C/1; 17.00: B/2–A/2; 17.30: Redance Hip-Hop Crew fellépése.

Elődöntők. 18.00: #19 győztese–#20 győztese; 18.30: #21 győztese–#22 győztese; 19.00: Bronzmeccs; 19.30: Döntő; 20.00: Eredményhirdetés.