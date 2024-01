A vendégeket egy kisebb, de annál lelkesebb szurkolói csoport kísérte el Békéscsabára és a mérkőzés elején elégedetten konstatálhatták, hogy fiatal csapatuk abszolút partiban van a Békéscsabával. A lila-fehérek először a 7. percben vezettek két góllal, de a gyors kézilabdát játszó fehér mezes vendégek lelkesedése mit sem csökkent, három perc múlva már újra egyenlő volt az állás. Feltűnő volt, hogy a vendégek milyen könnyen játsszák át a lila-fehérek védőfalát. Ezúttal Pásztor Bettina sem remekelt, Rác Sándor változtatott is és Szabó Dórát küldte be a helyére. Elől azonban rendben mentek a dolgok, Marija Lanistanin a 13. percben már a 4. góljánál járt. Aggodalomra adott okot viszont, hogy nem egészen negyedóra elteltével Gyimesi Kittit már másodszor állították ki. Szabó Dóra három bravúrt is bemutatott, de ezzel együtt sem tudott ellépni vendégétől a hazai együttes, mert a szélről történt próbálkozások nem jártak sikerrel, míg a túloldalon a balszélső Imrei Nóra csak ritkán tévesztett célt. A 21. percben aztán nem kis nehézségek árán sikerült újra kétgólos előnyt összekovácsolni a Békéscsabának, amikor Gyulay László, a Kozármisleny edzője időt kért. Mindkét oldalon sokat cseréltek az edzők, de ezzel együtt sem lett színvonalasabb a játék. A sokadik labdaeladás és rossz lövés után 13–12-nél Rác Sándor is lépett, a 25. percben próbált néhány hasznos tanácsot adni lányainak. Mindkét csapat játékán érződött az óriási tét, az ideges játék rengeteg hibát szült. Az első félidő utolsó momentumaként Román Dorina értékesített egy ziccert, így csapata kétgólos fórról kezdhette a második felvonást.

Jól kezdődött hazai szempontból a 2. félidő, hiszen Szondi Zsófia góljával a mérkőzés során először vezetett három góllal a Békéscsaba. Sokáig nem tartott a hazaiak öröme, mert a látogatók egy perc alatt kettőt faragtak a hátrányukon. A félidő első harmadánál kezdett ellépni ellenfelétől az ENKSE, Horváth Gréta gólja után már néggyel vezetett a csapat, amikor a vendégek trénere kikérte az idejét. A csabaiak tartották a tempót és a remeklő Román Dorina révén tovább hizlalták az előnyüket. Állandósította 5-6 gólos vezetését a Békéscsaba, ám megnyugodni így sem lehetett, mert még nem sikerült megroppantania az ellenfelét, amely nem adta fel, próbált kapaszkodni. Olyannyira, hogy a 48. percben már lefelezte a hátrányát. Rác Sándor ki is kérte az idejét, mert csapata érezhetően hullámvölgybe került. Mayer Szabina azonban ismét fontos pillanatban lőtt gólt, s ezzel csapata tartotta a távolságot a Mislenytől. Az 55. percben a liláknak ismét sikerült hat góllal megugraniuk, és ez az előny ennyivel a vége előtt már elégségesnek tűnt ahhoz, hogy megszerezzék idei első hazai győzelmüket. Három perccel a vége előtt Gyimesi Kitti megkapta a harmadik kétpercesét is, ám ez már nem osztott, nem szorzott, a Csabának maradt annyi előnye, hogy végül behúzza a mérkőzést.

Rác Sándor: – Nagyon felkészültünk a mérkőzésre és most támadásban sem követtünk el olyan hibákat, mint legutóbb a kupamérkőzésen. Amit kértem a játékosoktól, azt megcsinálták, azt viszont sajnálom, hogy a szélekről sok gólt kaptunk. A második félidőben megszerzett öt-hat gólos előnyünk most elégnek bizonyult a győzelemhez.

Gyulay László: – Az első félidő derekán összeállt a védekezésünk és a kapusteljesítményünk is feljavult, de a lefutásokat nem tudtuk megoldani, így a Csaba mehetett előnnyel pihenőre. A második félidőben a védekezésünkre nem lehetett panasz, a támadójátékban voltunk idegesebbek. Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, de az bosszant, hogy hiába készültünk nagyon a Mayer Szabinára, nem tudtuk semlegesíteni, és ezekből a helyzetekből sorsdöntő gólokat és kiállításokat kaptunk.

TAPPE-Békéscsabai ENKSE–Kozármisleny KA 31–28 (16–14)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 1000 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann. Békéscsaba: Pásztor B. – Aranyi V., LANISTANIN 8 (2), ROMÁN 6, MAYER 5, Gyimesi 3, Szondi 4. Csere: SZABÓ D., Madera-Domokos (kapusok), Bencsik B., Termány, Kukely K., Török F., HORVÁTH G. 5, Vezetőedző: Rác Sándor.

Kozármisleny: Pusztai P. – Bánfai V. 3, Grénus 3, Lengyel L., SCHEFFER 5, Tobak 2, Szatmári 3. Csere: Wichmann (kapus), Grosics 4 (4), Zsemberi 2, Imrei N. 4, Kecskés, Hadnagy 2, Imrei R. Vezetőedző: Gyulay László.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 5–3. 10. p.: 6–6. 13. p.: 10–9. 21. p.: 12–10. 29. p.: 14–13. 33. p.: 17–14. 43. p.: 23–17. 49. p.: 25–22. 52. p.: 27–22. 55. p.: 29–23.