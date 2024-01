A 36 csapatos létszám miatt a kilenc csoport győztese triókba osztva vív körmérkőzést a hármas fináléba jutásért, ahol a legjobbak hasonló módon döntik el a dobogós helyek sorsát Orosházán.

A második napot indító D csoportban folytatódott a szombati trend. Három együttes verte körbe egymást, így közöttük a gólkülönbség döntötte el a végső sorrendet. A szabadkígyósiak az addig hibátlan bodzásiak legyőzésével kerültek kedvező helyzetbe, így az utolsó találkozón az újkígyósiaknak tíz góllal kellett legyőzniük a pont nélküli Sarkadot a csoportelsőséghez. Ezt meg is tették, így ők kerültek az orosházi fináléba.

Eredmények: Medgyesbodzás SE–Újkígyós FC 5–2, Szabadkígyósi SZSC–Sarkadi KLE 10–2, Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC 4–1, Sarkadi KLE–Medgyesbodzás SE 3–8, Medgyesbodzás SE–Szabadkígyósi SZSC 1–5, Újkígyós FC–Sarkadi KLE 12–0.

Végeredmény: 1. Újkígyós FC 6 pont (17–6), 2. Szabadkígyósi SZSC 6 (16–7), 3. Medgyesbodzás SE 6 (14–10), 4. Sarkadi KLE 0.

Az E-jelű kvartett volt az első, amelyet hibátlan teljesítménnyel zárt egy csapat. A tavalyi bajnok Szarvas sorra aratta magabiztos győzelmeit, így maradt esélye a címe megvédésére. A többi együttes már szorosabb csatákat vívott egymással, végül azonban a nagypályás bajnokságban elfoglalt pozíciója alapján tagozódott be.

Eredmények: Szarvasi FC–Csárdaszállási SZSK 14–0, Sarkadkeresztúri SE–Elek USE 2–5, Csárdaszállási SZSK–Sarkadkeresztúri SE 1–4, Elek USE–Szarvasi FC 2–8, Szarvasi FC–Sarkadkeresztúri SE 9–3, Csárdaszállási SZSK–Elek USE 1–6.

Végeredmény: 1. Szarvasi FC 9 pont, 2. Elek USE 6, 3. Sarkadkeresztúri SE 3, 4. Csárdaszállási SZSK 0.

Az utolsó vasárnapi csoport hasonlóan szoros csatát hozott, mint a napindító. Itt is három gárda meccselt nagyot, a lelkes zsadányi ifjakat pedig a rutinszerzés és a bizonyítási vágy vezérelte. A náluk előrébb tartók kiélezett, időnként túlfűtött hangulatú összecsapásokat vívtak. A „gyűrődést” a kaszaperiek bírták legjobban, akik a mindent eldöntő Gyomaendrőd elleni csatájukat a „sírból” visszahozva, végül hibátlan teljesítménnyel nyerték az E-jelű négyest, ezzel először lehetnek finalisták.

Eredmények: Gyomaendrődi FC–Zsadányi KSE 3–0, Kaszaper FC–Dobozi SE 3–2, Zsadányi KSE–Kaszaper FC 0–7, Dobozi SE–Gyomaendrődi FC 2–1, Gyomaendrődi FC–Kaszaper FC 4–5, Zsadányi KSE–Dobozi SE 1–6.

Végeredmény: 1. Kaszaper FC 9 pont, 2. Dobozi SE 6, 3. Gyomaendrődi FC 3, 4. Zsadányi KSE 0.

Az első napon a Békéscsaba 1912 Előre II., a Köröstarcsai KSK és a Mezőberényi LE együttesei jutottak döntőbe, január 13-án Orosházán zárulnak a csoportmérkőzések, másnap pedig a legjobbak részvétlével bonyolítják le a finálét.