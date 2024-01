A Magyar Labdarúgó Szövetség területi igazgatósága szakmai támogatásával idén januárban negyedik alkalommal került lebonyolításra a vármegyei nagypályás labdarúgócsapatok téli teremkupája. A három selejtező napból, plusz döntőből álló sorozat keretében az együttesek számára lehetőség nyílik játszani olyan ellenfelekkel, amelyek más bajnoki osztályokban szerepelnek, így a szabadtéren gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne a randevújuk. Területi elven, január 6-7. között Szeghalmon 6 csoportban 24 együttes küzdött meg hat döntős helyért, 13-án újabb három finálés csapat kilétére derült fény 12 együttes között, másnap pedig a 9 legjobb döntötte el a serleg sorsát, immár Orosházán, az Eötvös sportcsarnokban .

A középdöntők során az első csoportban végletekig kiélezett találkozókat láthatott a szép számú közönség. Az Előre II. izgalmas csatában múlta felül az újkígyósiakat, akik nyomban azután döntetlenre végeztek a házigazdák második számú alakulatával. Az OMTK-Rákóczinak mindenképpen nyernie kellett volna a lila-fehérek fiataljai ellen a csoportgyőzelem érdekében, de ebből a párharcból is a csabaiak jöttek ki jobban, akik így elsőként jutottak a hármas fináléba.

Eredmények. 1. csoport:

Békéscsaba 1912 Előre II.–Újkígyós FC 3–2

Gól: Gedó, Farkas Á., Harmati, ill. Farkas F., Budás.

Újkígyós FC–OMTK-Rákóczi 3–3 (büntetőkkel: 4-5)

Gól: Budás 2, Burkus, ill. Halász 2, Szarvas.

OMTK-Rákóczi–Békéscsaba 1912 Előre II. 2–4

Gól: Szarvas, Bónus, ill. Göblyös, Harmati, Csikós, Gedó.

Végeredmény: 1. Békéscsaba 1912 Előre II. 6 pont, OMTK-Rákóczi 2, 3. Újkígyós FC 1.

A második csoportkör meglepetését a címvédő gyengélkedése jelentette. A szarvasiak az első mérkőzésen végig előnyben voltak, de a finisben a tarcsaiak beérték őket, a büntetőrúgásokat pedig pontosabban is lőtték. A folytatásban a szénásiak meglepően sima győzelmet arattak a széteső játékot bemutató Körös-partiak ellen, így a tarcsaiak ellen már a döntetlen is elegendő volt számukra a döntős helyhez. Semmit nem bíztak a véletlenre: ezt a párharcot is magabiztosan vették.

2. csoport

Köröstarcsai KSK–Szarvasi FC 6–6 (büntetőkkel: 8:7)

Gól: Farkas Gy. 2, Egri 2, Puskás, Hajdú, ill. Barna 2, Polonszki, Zima, Palik, Kovács Zs.

Szarvasi FC–Nagyszénás SE 1–8

Gól: Truczka, ill. Márk 2, Nagy Sz., Kukovecz, Gazsi, Kókai, Kovács L., Sebők.

Nagyszénás SE–Köröstarcsai KSK 3–0

Gól: Nagy Sz. 2, Lugasi M.

Végeredmény: 1. Nagyszénás SE 6 pont, 2. Köröstarcsai KSK 2, 3. Szarvasi FC 1.

A középdöntők harmadik csoportjában a tavaly ezüstérmes berényiek is a címvédő sorsára jutottak. Első mérkőzésükön nem bírtak a remeklő Kaszaperrel, amely azután megszorongatta az esélyesnek kikiáltott orosháziakat is. A Mezőberény a házigazdák ötgólos legyőzésével még korrigálhatott volna, mindent meg is tett ezért, de a hazaiak jól zártak hátul, elöl pedig határozottabbak voltak, így hibátlanul zárták a küzdelmeket.

3. csoport

Mezőberényi LE–Kaszaper FC 2–5

Gól: Adamik, Zsíros, ill. Hatfaludy, Harmati, Szivák, Rácz R., Vincze A.

Kaszaper FC–Orosházi MTK-ULE 0–4

Gól: Darida 3, Fehér.

Orosházi MTK-ULE–Mezőberényi LE 3–1

Gól: Szabó Á., Bánki-Horváth, Fehér, ill. Fazekas.

Végeredmény: 1. Orosházi MTK-ULE 6 pont, 2. Kaszaper FC 3, Mezőberényi LE 0.