Az elmúlt hetek eredményei, de legfőképpen a mutatott játék azt mutatja, hogy a Swietelsky-Békéscsaba most kezdi elérni azt a formát, amit még a szezon megkezdése előtt november elejére, a lengyel Bielsko-Biala elleni CEV-kupa mérkőzés idejére prognosztizált Tóth Gábor vezetőedző. A felfutás a Nova KBM Branik Maribor elleni Közép-európai Liga ütközettel kezdődött meg, ahol remek meccsen győzött 3:1-re a csapat. Glemboczki Zóráék meglepően simán nyertek 3:0-ra a Szent Benedek Röplabda Akadémia ideiglenes otthonában is, majd következett a Vasas Óbuda elleni rangadó. Az idei bajnokságban egyébiránt először veszített pontot a bajnok. A szerdai újabb rangadón pedig 73 perc is elegendőnek bizonyult, hogy a viharsarki együttes legyőzze székesfehérvári riválisát, amely így öt győzelemmel és két vereséggel, 16 ponttal a második helyre fellépve ténylegesen is üldözőbe vette örök riválisát.

A Magyar Kupa mindig is különleges helyet foglal el a békéscsabai szurkolók szívében, hiszen ebben a sorozatban 2016-ban és 2017-ben is a csúcsra jutottak az akkori kedvencek. A csapat tavaly is döntőt játszott, s csak ötszettes párharc végén hajtott fejet a Vasas Óbuda előtt.

A cél idén sem más, mint döntőt vívni. Ezen az úton egyelőre egy állomáson van túl a BRSE, amely a nyolcaddöntőben a TFSE-t ütötte el a továbbjutástól. Következik az a Szent Benedek Röplabda Akadémia, amellyel a Csaba nem is olyan régen, két hete ütközött meg az Extraligában. Békéscsabán joggal bíznak az eredményes folytatásban, hogy a már csak jövőre, január 14-én sorra kerülő viharsarki visszavágót nyugodtan várhassák.

A balatonfürediek a bajnokságban eddig szerény produkciót mutattak be, ugyanis csak a sereghajtó Diósgyőrt tudták felülmúlni. A Magyar Kupában azonban a MÁV Előre Foxconn gárdáját oda-vissza legyőzték 3:2-re, ami azt sejteti, hogy Nacsa-Pekárik Eszterékben sokkal több van. Krisztian Mihajlov tanítványai bizonyítani akarnak, amit most a Magyar Kupában tehetnek meg. Mivel a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ számos programnak ad otthont ezen a hétvégén is, a mérkőzést Budapesten, a Ludovika Arénában rendezik meg, ahová csapatukat segítendő különbuszt indítanak a szurkolóik számára.

A 17 órakor kezdődő mérkőzést Mezőffy Zsolt és Kiss Zoltán vezeti.