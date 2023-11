A Viharsarok BUDO SE keretében több harcművész szakosztály otthonra lelt és edzéslehetőséget kapott és megbecsült tagja a Békés Megyei Harcművész Szövetségnek is. A IV. DAN-os Berek József – aki az egyesületnek alapításától fogva elnöke – arról számolt be, hogy három klubból huszonkilencen vettek részt a két edzésen. Az egyesület 30 éves, és jövőre pedig a DOJO ünnepli alapításának 30. évfordulóját.

A budapesti Gulyás László mestert 1994 óta ismerik a klub veteránjai, vagyis tényleg garantált volt a jó, vidám és baráti hangulat – az izzasztó edzés mellett. Elsősorban haladó technikákat oktatott, de fegyveres gyakorlatokat is végeztek. A nagy számú mester és tanuló fokozatúak mellett a kezdőbbek is lelkesen gyakoroltak és eredményesen edzettek, ahogyan ezt a tábor végi értékelésnél Gulyás László mester elmondta. Az edzést sikeres övvizsga követte, ekkor kapták meg a közelmúlt sikeres mestervizsgázói a Japánból megküldött okleveleket is.

Ezzel a Viharsarok BUDO SE az év fő programjait sikeresen befejezte, ami után csak gratulálni lehet az elmúlt szép és tartalmas harminc évhez!