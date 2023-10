Kaposváron folytatta az Extraligát a Swietelsky-Békéscsaba, ahol az volt a cél, hogy a kedden a TFSE otthonában aratott Magyar Kupa-siker után a bajnokságban is megérezze a győzelem ízét a csapat és feledtesse a Fatum-Nyíregyháza elleni szezonnyitót.

Szenzációsan kezdte a találkozót a Békéscsaba, Vincent Lacombe, a KRNRC edzőjének 1:5-nél időt kellett kérnie, amit követően közelebb tudott kerülni a Kaposvár, de hamar megrázta magát a BRSE és 6:12-nél újabb hazai időkérés következett. Öt pont környékén állandósította a különbséget a Csaba, sőt ezt még növelni is tudta a hajrához érkezve, ennek köszönhetően nyolc szettlabdája is lett, és egy elrontott kaposvári nyitással be is húzta a nyitójátszmát.

A folytatás már jóval szorosabban alakult, a somogyi csapat nem ragadt be a rajtnál, így a Csaba sem tudott kettőnél többel ellépni, sőt 7:9-ről fordítani is tudott a házigazda. Ez ébresztőként hatott a látogatókra, akik pillanatok alatt visszavették a vezetést és meg sem álltak egy 6:1-es sorozatig. Egységes csapatként dolgoztak a játékosok, jóval kevesebb volt a hiba, mint egy héttel ezelőtt, a blokkvédekezés remekelt és a nyitások is sokkal jobban ültek. Glemboczki Zóra ászával két pontra került a BRSE a 2:0-s előnytől, és bár ezután három egységet el tudott tüntetni a Kaposvár a lemaradásból, egy rontással, valamint Margarita Stepanenko sáncával lezárta ezt a periódust.

A harmadik felvonás eleje az elsőt idézte, ugyanis hiába szerezte meg az első pontot a KNRC, a Csaba öttel válaszolt. A hazaiak egy ízben még vissza tudtak jönni mínusz háromra, de nem ijedtek meg és Lacombe újabb időkérése sem zökkentette ki a kék-fehéreket, akik fokozatosan növelték a fórjukat. 10:18-nál azonban megtorpant a BRSE és sorozatban hat ponttal ismét közel kerültek a somogyiak, de a török Cansu Aydinogullari egy remek megoldással lehűtötte a kedélyeket. A sorok rendezése után ismét rálépett a gázra a Békéscsaba és ekkor is jól bírta a hajrát: három meccslabdához jutott, amik közül az elsőt kihasználta Kump Alíz, ezzel lezárta az összecsapást és három pontot vihet haza.

Kaposvári NRC–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–17, –17, –21)

Extraliga női mérkőzés. Kaposvár, 475 néző. Vezette: Halász, Horváth M. Kaposvár: Vilvert 8, Martin 1, Radnai 2, Szedmák 8, Dias da Silva 5, Santos Hurst 8. Csere: Rády (liberó), Godó 2, Lima, Tóth-Bodovics 1, Parker 1. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Békéscsaba: Glemboczki 10, Strumilo 6, Stepanenko 13, Bodnár 7, Pintér 7, Aydinogullari 2. Csere: Molcsányi (liberó), Stanchulova 3, Kump 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:7, 6:12, 10:14, 15:19, 17:24. 2. szett: 5:6, 10:9, 13:18, 14:22. 3.szett: 1:5, 6:11, 10:18, 16:18, 18:23.

Tóth Gábor: – A Nyíregyháza elleni mérkőzéshez képest fogadásban klasszisokkal jobban teljesítettünk ma, ez alapvetően meghatározta a támadásunkat, a védekezésünket pedig az, hogy a nyitásunk is feljavult. A csapat ezt tudja és erre van szükség, hogy tovább haladjunk ezen az úton. A lányok felfogták, mekkora jelentősége van ennek a találkozónak, mert mindenképpen ki kellett köszörülni a csorbát, és ez sikerült. Ezt a játékot és mentális állapotot kell tartósítanunk!

Vincent Lacombe: – Gratulálok a Békéscsabának! Sajnos soha nem érkeztünk meg ebbe a meccsbe, sokat hibáztunk, rossz döntéseket hoztunk és a játék minősége is jobb volt a túloldalon. Jobb attitűddel is érkeztek meg. Komoly problémáink voltak ma, úgyhogy megyünk is vissza dolgozni, mert ez nem elég az Extraligához