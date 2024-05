A Puszta Vándorai-Viharsarok csapata már az idei program meghirdetésekor ígérte, adrenalinlöketben nem lesz hiány az idei találkozójukon. Akik eljöttek, azokat nem zavarta a májusi felhővándorlás az égen, rendelésre érkezett a fergeteges jó idő is. A Nagyszénási Parkfürdőt és a kempinget összenyitották, hogy minden érkezőnek legyen helye és a pancsolós élményből se maradjon ki senki.

A szénásiak nagyon várták a motorosok felvonulását idén is. A szerző felvétele

Egy meglepetésvendég is járt náluk: a nagyszénásiak legidősebb lakosa, a 102 éves Kovács Pali bácsi. Ezzel ő is beírta magát a motoros hétvégék történetébe. Mert ezek a motoros bulik - immáron hét esztendeje - a baráti összejövetelen túl a közös élmények megéléséről, az összetartozás érzéséről, annak megerősítéséről és új kapcsolatok szövögetéléséről is szólnak kortól, nemtől függetlenül.