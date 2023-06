A korábban Európa-liga-győztes feladó gyermeke születése miatt az elmúlt idényben még „csak” másodedzőként segítette az akkor újonc MÁV Előre csapatát, most viszont újra játékra jelentkezett.

A székesfehérvári születésű és nevelésű röplabdázó fiatalon, 14 éves korában bemutatkozott a női NB I-ben, majd az Extraligában. Később eligazolt a városból, pályafutása során a BSE, a Vasas, a Békéscsaba és a Kaposvár szerelését is magára húzta, továbbá a légiós életbe is belekóstolt Lengyelországban.

– A játék nagyon-nagyon hiányzik, főleg azért, mert a háttérben nagyon sokat dolgoztam és rájöttem, mennyivel egyszerűbb a pályán teljesíteni. Olyan stáb lesz mögöttem, illetve a csapat mögött, amely profin fogja tudni koordinálni akár az én visszatérésem, akár az együttes kondícióját és rehabját. Bízom benne, hogy minden rendben lesz a fizikális részt nézve, mert úgy gondolom, a technikai dolgokkal nem lehet gond több mint tíz év profi sport után – nyilatkozta a klub honlapján a 29 éves játékos, aki jelenleg is külön edzéseket végez.