Mayer, Kiss-Walfisch és Borbély sem állhatott Farkas József rendelkezésére az idényzáró bajnokin, igaz a másik oldalon is akadtak hiányzók, így Rajcsics kapus, Puhalák és Papp sem játszhatott különböző okok miatt. A vendégek pontszerzés reményében érkeztek a Viharsarkba, amivel megtarthatták 5. pozíciójukat a tabellán, a házigazdák ellenben már a meccstől függetlenül 12. helyen zárták az évet.

Kölcsönösen sok hibával kezdtek a csapatok, mindkét oldalon akadtak pontatlan lövések és technikai bakik. A hazaiak a 7. percben vezettek először Giricz Laura találatával, de mindez kérészéletűnek bizonyult, mert Tamara Mavsar zsinórban négyszer is betalált, közte pedig csupán Hajtai Vanessza tudott válaszolni egyszer. Az eladott labdák miatt a hazaiak a félidő közepét átlépve az addigi legnagyobb, ötgólos hátrányba kerültek. A siófoki oldalon Mavsar mellé Such Nelli és Debreczeni-Klivinyi Kinga is betársult a gólok tekintetében, így Farkas József időkérése is hiábavalónak bizonyult. A látogatók gépezetébe a játékrész utolsó harmadában kezdett egyre több porszem kerülni. Most a hazaiak büntették gólokkal a hibáikat. Horváth Gréta találatával a 24. percre egyre fogyatkozott a csapatok közötti különbség, ami meg is maradt egy ideig, ám a végjátékban az utolsó két találatot a vendégek jegyezték.

Sőt a második félidőt is eredményesebben kezdték, a 36. perc elején ezáltal Such visszaállította az öt gólnyi különbséget. Marija Lanisztanin találata ébresztőként szolgált a házigazdák számára. Zsinórban háromszor köszöntek be Csapó Kincsőnek a lilák, ezzel 18–20-as állásnál megint szorossá vált a csata. A meccs utolsó negyedéhez érve Termány Rita átlövéseivel még elérhető közelsőségben volt a pontszerzés a csabaiak számára, ám azután ő és társai egyaránt futószalagon hozták a rossz döntéseket. Ennek következtében jött egy 6 perces gólcsend, ami alatt a közel sem száz százalékot nyújtó vendégek újból megnyugtató előnyt szereztek. Időkéréssel rendezte sorait Farkas József, háromnál közelebb azonban így sem tudtak férkőzni tanítványai az ellenfélhez. A látogatók egy játékmegszakítás után nyomban meg is duplázták a fórjukat, ezzel idő előtt lezárva a találkozó érdemi részét. A végén még próbáltak hajrázni a csabaiak, mindez az eredmény kozmetikázására volt jó, az év utolsó találatát Hajtai Vanessza szerezte.

Farkas József: – Megpróbáltuk magunkból kihozni a legtöbbet. Kicsit talán dekoncentráltak voltunk tudat alatt a célunk elérése miatt, és abban hibáztunk a legtöbbet, amikre leginkább készültünk. Mindez azonban nem von le semmit a lányok érdemeiből, hiszen végig gürizték a meccset és mindent megpróbáltak. Gratulálok a Siófoknak az egész évi szerepléséhez!

Uros Bregar: – Sok problémával küzdöttünk, hiszen a legtöbb játékosunknak véget ért a helyi szerepvállalása. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert az utóbbi hónapok nehézségeit is leküzdötték, és együtt átvészelték a nehéz időket. Ennek a meccsnek már nem volt tétje a Békéscsabának, nekünk viszont az ötödik helyet ért, amit profi munkával elértünk.

Giricz Laura, a Békéscsaba beállósa: – Gratulálok a Siófoknak! Küzdelmes mérkőzésre számítottunk, de sajnos nem tudtunk ellépni, mindig le voltunk maradva egy-két góllal. A védekezésünk stabil volt, a támadójátékunk viszont megint akadozott. Örülünk annak, hogy bennmaradtunk, hiszen ez volt az elsődleges cél, jövőre megyünk tovább. Köszönjük a szurkolóink egész éves buzdítását!

Such Nelli, a Siófok szélsője: –Kaotikus mérkőzés volt. Jól kezdtünk de sokat belehibáztunk, amit a Békéscsaba kihasznált. A második félidőben is ezt történt, de végig kézben tartottuk a meccset. Örülök annak, hogy az utolsó fordulót győzelemmel zártuk, az ötödik hellyel elégedettek lehetünk