Szenior úszás Mint az esemény nevében is szerepel, egyben csapatversenyt is hirdettek, amelyet a hódmezővásárhelyi Hód-Triatlon és Öttusa Sportegyesület nyert meg tekintélyes fölénnyel, 1200 ponttal, megelőzve a Törökbálinti Senior Úszóklub (811) és a Budapesti Delfineket (662). A Békés vármegyei klubok is szép számmal képviseltették magukat, a mindössze négy versenyzőt felvonultató Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület a 16. helyen zárt (141), a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub 19. (133), a Tótkomlósi Rozmárok 35. (21).

Az éremtáblázaton a törökbálintiak végeztek az élen a hódmezővásárhelyiek és a Budapesti Delfinek előtt. Itt a négy tagú békéscsabaiak a 12. helyen kötöttek ki tíz arany-, hat ezüst és két bronzéremmel. Az ugyancsak négyfős gyulai küldöttség 17. lett (négy arany-, hat ezüst-, 4 bronzérem), a két versenyzőt kiállító tótkomlósiak a 28. helyen zártak (két aranyérem).

A viadalon nem mellesleg a fővárosi Csikány József révén született egy egyéni szenior világcsúcs is a 80-84 évesek kategóriájában, mégpedig a 200 méteres hátúszásban. A régi rekord 1:26,44 perc, az új: 1:26,31. A váltószámok közül a 4x100 méteres vegyes váltóban a Csikány József, Kováts Miklós, Csaba László, Bardócz László (Törökbálint) összeállítású négyes ugyancsak világrekorddal nyert, ahol a japánok által 2021 óta tartott 6:55,34 perces csúcsát adták át a múltnak 6:40,23-mal. Emellett 25 egyéni hazai rekord, továbbá hat váltóban elért csúcs született a két nap során.