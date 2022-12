Már a mérkőzés elején időt kellett kérnie Radmila Markovicnak, a vendégek edzőjének. Marta Drpa ásszal növelte a hazai előnyt, 8:2-nél ismét a vendégek mestere kért szót. A csabaiak néhány pontatlan ütése is kellett, hogy tartsa a lépést vendéglátójával a Brcko. A látogatók olykor szép támadásokkal is előrukkoltak, azonban ezekre mindig érkezett egy-egy jó csabai megoldás. Molcsányi Rita szenzációs mentése és Ceyda Aktas remek befejezése után többen is felugrottak a közönség soraiból, a hangulatot pedig Pintér Andrea hatalmas blokkja fokozta. A végjátékhoz érve növelte a tempót a BRSE és ezáltal a különbséget is, a kilenc szettlabdából pedig Drpa bebombázta az elsőt, vezetett a Csaba!