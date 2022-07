Az aranyérem is sokáig a csabai reménység szeme előtt lebeghetett, hiszen harmadmagával hagyta le jócskán a kihívóit, ám Urbanikné Rosza Mária tanítványa félperces, kiállásos büntetést kapott, ami után már csak a dobogót tűzhette ki célul. A közelmúltban az U18-as Európa-bajnokságon is remeklő tinédzser láthatóan nagyon szeretett volna érmet nyerni, és végül remek hajrával oda is ért a harmadik helyre 23:17.79 perces egyéni legjobb teljesítménnyel.

Kovács mellett több magyar atléta is kiválóan teljesített a második versenynapon: a távolugró Rózsahegyi Bori 6.16 méteres egyéni csúccsal győzött, Szabadon Ármin megnyerte a kalapácsvetést, Deák Zalán pedig a 100 métert, Szirbek Albert pedig második lett 1500 méteren.

A csabai futó, Kis Petra Sára csütörtök este döntőzik 800 méteren az EYOF-on.