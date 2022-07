A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolói, Urbanikné Rosza Mária tanítványai is képviselik a magyar színeket. Hétfőn rendezték az 5000 m-es fiú gyaloglást is, amiben Bor Benjámin is teljesítette a kiküldetési szintet, ám a fiatal csabai reménység pozitív koronavírustesztje miatt nem indulhatott el a magyar csapattal az EYOF-ra.

A csabai klub tájékoztatása szerint az atléták programja több ponton is változott az eredeti tervekhez képest, ezzel együtt az első versenynapon is volt kinek szorítani a korábbi Stiavnicky stadionban. A közelmúltban az U18-as Európa-bajnokságon is bizonyító Kis Petra Sára rajthoz állt 800 méteren és bejutott a döntőbe a legjobbak között. Kis kitett magáért, 2:12.45 perces idővel magabiztosan jutott tovább a csütörtök esti nyolcas fináléba. A Békéscsabai AC kiválósága ezzel a teljesítménnyel egyébként a második legjobb időt érte el hétfőn. A másik csabai tehetség, Kovács Alexandra kedd este, áll rajthoz 5000 méteres gyaloglásban.