– Szakmailag mit adott önnek az orosházi munka?

– Rendkívül furcsa két éven, két átmeneti idényen vagyunk túl, már ami a bajnokság lebonyolítását illeti. Az első évben szűkítették a másodosztály mezőnyét, és az első hétben kellett végezni. Ehhez képest egy jó nyári felkészülés után az első bajnoki előtt egy nappal betört hozzánk a vírus, konkrétan én nyitottam a betegek sorát és „magammal is rántottam” öt játékost ezután. Így a 2020–2021-es kiírásban az őszünk katasztrofálisra sikerült, előfordult, hogy mindössze öt felnőttkeret-taggal utaztunk el meccsre, decemberben még nulla pontunk volt. 2021 tavaszán azonban szép és tisztességes sorozatot produkáltunk, amivel értékes hatodik helyet szerezve kiharcoltuk a bennmaradást. A legutóbbi idényben hullámhegyeket és -völgyeket is megéltünk, ahogyan már mondtam, alakulhatott volna talán jobban is a szereplésünk, viszont látni kell, hogyha nem is sokkal, de egyértelműen el voltunk maradva az érmesektől. Ettől függetlenül jó és kiegyensúlyozott volt a bajnoki küzdelem.

– Nyártól a női NB I.-ben legutóbb negyedik, nemzetközi kupainduló Vác irányítását veszi át. Mekkora falat lesz az új feladat?

– Majd kiderül, hogy mekkora falat lesz. Nagyképűség nélkül mondhatom, büszke vagyok arra, ahogyan lépegetek felfelé a lépcsőkön az edzői pályafutásomban. Tudatosan felépített ez a pálya, amelyen semmit sem kaptam ingyen. Nagyon örültem a váci lehetőségnek, hála istennek választhattam is a megkeresések közül – végül a vácit fogadtam el. Rendkívül szép feladat vár rám, nem lesz könnyű, hiszen nagyon magasan van a léc Vácon, szinte erőn felül teljesítve hozta ki a maximumot magából az együttes a legutóbbi idényben is.

– Milyen célokkal vág neki a váci munkának?

– Továbbra is az az elvárás, hogy az élmezőnyben végezzünk. Átalakulás azért történt, neves távozók is akadnak és a kispadon is változás lesz. Bízom abban, hogy meg tudom oldani a feladatot, jelentős ambícióim vannak. A játékos-pályafutásom után a családommal eldöntöttük, hogy belevágok az edzői karrierbe is, úgyhogy ennek szentelem most az életem egy jelentős részét, remélem, sikeres lesz a váci kirándulás is.