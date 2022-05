Nagyjából éppen a nap egyetlen olyan félórájában toppantam be a Fanatic Body&Fitness Power Vozárik utcai termébe, amikor az elnökön, Dénes Józsefen kívül senki nem tartózkodik ott, hiszen amúgy hajnaltól késő estig csörögnek a tárcsák.

A versenyzők csak később érkeznek, addig az egykori világbajnokságokon eredményes testépítő elmondja, hogy már ő és a tanítványai is nagyon várják a május 21-ei kiskunfélegyházi Nyárindító Kupát, amely nemcsak egyszerű felkészülési verseny, hanem kvalifikáló is a június 22-én éppen Kiskunfélegyházán sorra kerülő WPC Európa-bajnokságra és a szeptemberi nagyszombati világbajnokságra. A kijutásra szép számú békéscsabai versenyzői gárda esélyes.

Erőemelésben a masters világbajnok Kurucz László, Zsilák Szilveszter és Baji Mikes, fekvenyomásban a világbajnok Horváth László, valamint Boda Zoltán, Lechner István és Halmágyi Antal indul majd Kiskunfélegyházán

– sorolta a neveket Dénes József.

Időközben befut Pásztorné Béres Mónika, akit Dénes a testépítő-világbajnokságra szeretne felkészíteni.

Még az nem dőlt el, hogy csak modell vagy bikini, esetleg mindkét kategóriában induljon. Az IBFA világszervezet november 6-án a megszokott római helyszínen rendezi meg a vébét, ahol Mónika mellett a masters kategóriában jómagam is színpadra szeretnék állni

– árulta el Dénes József.

Dénes József a kilencvenes évek közepéig az egyik legeredményesebb testépítő volt Magyarországon, világkupákon állhatott dobogón, számtalan versenyt megnyert, majd kihagyott tizenöt évet, hogy azután újrakezdje. Utoljára nyolc évvel ezelőtt versenyzett testépítőként, akkor stílszerűen világbajnoki címmel lépett le a színpadról.

A közelmúltban az életemért küzdöttem, most már azonban jól vagyok, és a világbajnokságra szeretnék felkészülni

– mondta az 58 éves sportember.

Ezért teszek is, hiszen napi két és fél órát edzek, de emellett a testépítésben kulcsfontosságú táplálkozásra is nagyon odafigyelek. Normálisan két év kell ahhoz, hogy valaki megfelelően felkészüljön a világbajnokságra, nekem erre kilenc-tíz hónapom van. Egy hónapja még úgy ítéltem meg, hogy a mezőny alját célozhatom meg, most már viszont úgy érzem, hogy ott lehetek a középmezőnyben.