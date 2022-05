Az Alföld Vívó Egyesület fiataljai igencsak büszkék lehetnek a teljesítményükre. A gyerek korosztályban esélyeshez méltóan Petrovszki Áron nyert magabiztos vívással, de Suhajda Péter is kitett magáért a 7. hetedik helyezésével. A csapat döntőbe két nagyarányú győzelemmel jutott be a Petrovszki, Suhajda, Csarnai Roland alkotta csapat, itt viszont nem bírt a Danubius vívó egyesület fiataljaival, így ezüstérmet akasztottak a nyakukba.

A lányok még a fiúk teljesítményét is felülmúlták. Juhász Hanna Réka veretlenül lett aranyérmes és Somogyi Alíz 6. helye is remek teljesítmény. A csapatversenyen Pataki Annával kiegészülve nem találtak legyőzőre, így ez az aranyérem is a csabai versenyzők nyakába került.