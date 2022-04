Swietelsky-Békéscsaba–Budafóka XXII. kerületi SE 10–12 (3–4, 1–3, 2–4, 4–1)

OB II-es mérkőzés, rájátszás, középszakasz, 3. csoport, Békéscsaba. V.: Győri. Békéscsaba: Vozár M. – Csendes 1, Laczó P., Gyebnár, Mucsi, Dávid 1, Ajtai 4 (2). Cs.: Lukácsi S. 1, Puha, Sipaki, Borsos, Csatári 2, Paksi B., Dobos 1. Edző: Ajtai Miklós, Csendes Csaba. Gól emberelőnyből: 8/2, ill. 7/3. Büntetők: 2/2, ill. 1/1. Kipontozódott: Gyebnár. Az eredmény alakulása: 0–1, 3–2, 3–7, 5–7, 5–9, 6–11, 9–11.

A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egyenlő erők küzdelmét láthattuk, ám nagy jelentősége volt annak, hogy óriási volt az átlagéletkor különbség a két csapat között, amely több, mint tíz évet is kitett. Az öregebb játékosokból álló Békéscsaba alaposan kifáradt, és nem mindig sikerült a jóval fiatalabb ellenfele fölé nőni.

Savanyú a szőlő: most sokkal jobban játszottunk a Budafóka ellen, mint korábban. A minimális vereség ellenére elégedettek vagyunk, bár szebb lett volna hazai környezetben legyőzni fővárosi ellenfelünket. Amire meg is volt az esély a találkozó egyes szakaszaiban. Az is tény, a végére elfogyott a szufla, de így is egy jó és harcos mérkőzést játszottunk a csonka forduló során