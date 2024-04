A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Bácsmegi Gábor elmondta, hogy tavaly is több relikviát tudott beszerezni az intézmény, és előző év végén érkezett meg az Amerikai Egyesült Államokból is az a két kiadvány, amelyeket most, hétfőn mutattak be. Hozzátette, hogy Szegedről kapott információt, hogy az ottani múzeum számára felajánlottak két füzetet, de a szegediek úgy értékelték, hogy itt lenne inkább a megfelelő otthona a két tárgynak.

A két, Amerikából érkezett Munkácsy-füzetet dr. Bácsmegi Gábor, Varga Tamás és Gyarmati Gabriella mutatta be

Fotó: Lehoczky Péter

Felvették a kapcsolatot az amerikaiakkal

Ennek mentén felvette a kapcsolatot az amerikaiakkal. A New Jersey-i Montclair History Center szakembere két, Munkácsy Mihályhoz köthető kiadvánnyal jelentkezett, amelyeket annak idején a festőfejedelem ügynöke, Charles Sedelmeyer adott ki, hogy ezzel reklámozzák a művészt és az alkotásait. Az amerikaiak minden, a tárgyak célba juttatásával kapcsolatos költséget vállaltak, és azok előző év végén futottak be. Ezzel 591-re bővült a relikviák száma, idén megcélozzák a 600-at.

Kezd terjedni, hogy Békéscsaba Munkácsy városa

Varga Tamás alpolgármester is emlékeztetett: 180 éve született Munkácsy Mihály, és az emlékév alkalmából a Munkácsy Negyedben mindig történik valami. Nemrég például megérkezett, így húsz év után újra megtekinthető a Munkácsy Emlékházban a Búsuló betyár című festmény.

Bár az, hogy újabb relikviákkal bővült a Munkácsy Mihály-gyűjtemény, szakmai kapcsolatoknak is köszönhető, egyre inkább kezd elterjedni, hogy Békéscsaba Munkácsy városa, és ha egy, a festőfejedelemmel kapcsolatos tárgy merül fel, akkor a városra és az itteni múzeumra gondolnak.

Hangsúlyozta: Békéscsabán egy olyan anyag jött össze, amely országos és nemzetközi szinten is egyedülálló. Az, aki Munkácsy Mihállyal kapcsolatban szeretne kutatni, publikálni, itt megleli a kellő szakmai tudást és azokat a tárgyakat, amelyekkel az eredményeket alá lehet támasztani.

Dörzsölt róka volt az ügynöke

Magyarország a szülőföldje, Franciaország a hazája, a műveinek pedig egyre inkább Amerika lesz az otthona – idézte Munkácsy Mihály ügynökét a múzeum művészettörténésze, Gyarmati Gabriella. A festőfejedelem egy Európában elismert, az érdeklődés fókuszában álló, termékeny művész volt; és a dörzsölt róka, rátermett, céltudatos műkereskedő, Charles Sedelmeyer pedig úgy vélte, hogy a géniusz az öreg kontinensen learatta a babérokat, fel kellene venni az újvilági fonalat.

Két hónapot töltött Amerikában

Munkácsy Mihály 1886-ban, november 6-án indult Amerikába, és november 15-én ért partot. Az utazásról egyébként a magyar sajtóban megjelent egy karikatúra, a Békés vármegyei Jankó János rajza: a művész egy palettán áll, és az ecsetével evez. A túrára vitték a Krisztus Pilátus előtt című festményét és más alkotásait is, és a géniusz 1887. január 1-jén azok nélkül ment vissza Párizsba.

November 17-én nyílt meg a Krisztus Pilátus előtt című festményt és Munkácsy Mihályt bemutató kiállítás New Yorkban, egy Tabernacle nevű helyen, és a festőfejedelem megkapta ott is azt az elismerést, amelyet Európában, hihetetlen érdeklődés övezte. Az eseményről a The New York Timesban is megjelent egy cikk.