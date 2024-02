Békéscsabára is eljuthat

A darabot nemrég mutatták be a darabot Sepsiszentgyörgyön, és a Háromszék Táncegyüttes azóta is telt házzal játssza. Farkas Tamás elmondta, hogy a táncszínházi előadás számtalan meghívást kapott az elmúlt időszakban, bízik abban, hogy nagy sikert fog befutni, és hogy sokan nézhetik meg. Azt is reméli, hogy Békéscsabán is – ahol rendezvénysorozattal készülnek Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulójára – látnak fantáziát benne, és hogy helyet kaphat a Jókai színházban a produkció.