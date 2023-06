A tárlaton Juhász Zoltán igazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a keramikusművész kilencven éve született Békésen, középiskolai tanulmányait már Békéscsabán, az evangélikus gimnáziumban végezte. Sikeres iparművész lett, alkotásai bejárták Európát, Ázsiát és Amerikát is.

A kiállítást Ván Hajnalka művészettörténész nyitotta meg, aki kiemelte, Janáky Viktor 1956-ban végzett az Iparművészeti Főiskolán, ami érdekes korszaka a magyar művészettörténetnek, de egy keramikusra nézve rendkívül hálás időszak.

– Sokat foglalkoztatott művész volt, aki készített fazekasmunkákat, – tányérokat, vázákat –, sőt gyártott épületkerámiákat is. Szerepelt számtalan kiállításon, halála után pedig felesége adományozta a békési múzeumnak azt a körülbelül kétszáz darabból álló gyűjteményt, amelyből most a békéscsabai tárlatra válogattunk – részletezte. Ván Hajnalka hozzátette, a művész klasszikus agyagból és úgynevezett samottból készített munkáit is megtekinthetik az érdeklődők; fali kerámiákon, vázákon, tányérokon keresztül mutatják be különböző alkotói korszakait. Elhangzott: Janáky Viktor munkáit az Iparművészeti Vállalatnak köszönhetően sokfelé vitték, így korán megismerték nevét a határokon kívül is. Rendszeresen látogatta a nemzetközi szinten zajló szimpóziumokat is, Vallaurisban, Picasso otthonában is többször elismerték munkásságát.