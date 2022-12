Az első nap az említett kiállításmegnyitóval indult, amelynél közreműködött a Csabai Szlovákok Szervezete Rozmaring hímzőköre, valamint a Szőlőfürt citerazenekar.

Rakonczás Szilvia könyvtárigazgató megnyitóbeszédében elhangzott, Békés megye sok nemzetiségű, a szlovákokon kívül németek, románok, romák, lengyelek, ukránok, sőt, még szerbek is élnek itt. Hozzátette, ezen nemzetiségek mindegyikére emlékeznek a programsorozat keretében, a Békéscsabához legközelebb álló szlovákságra viszont nagyobb hangsúlyt fektetnek.

A könyvtárigazgató hangsúlyozta, a nemzetiségi hét célja a kultúra megőrzése, különböző eszközökkel, így például zeneszerszámokkal, tűvel, fonállal, énekszóval, valamint a tánc lépéseivel. Részletezte, a szombatig látható csataji hímzéskiállításon a Rozmaring hímzőkör munkáiból mutatnak be néhányat, amely jelenleg Misik Mónika szakmai irányításával működik, és múltja több évtizedre tekint vissza. Régóta érnek már el sikereket, így most is egy díjnyertes, fehér hímzéssel készült kollekciót hoztak magukkal, ami a Kiss Ernő utcai bejárat ajtaja mellett kapott helyet.

Rakonczás Szilvia

Lukoviczki Anna igazgatóhelyettestől megtudtuk, a hétfői program a Dobrí apetík! – jellegzetes szlovák ételek című könyv bemutatásával folytatódott, amelynek vendége Kiszely András szerző, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke volt. Itt a jelenlévők kóstolót is kaptak a Csabai Szlovákok Kft. felajánlásából.

A hétfő délutáni eseménysorozattal azonban nem érnek véget a nemzetiségi napok, hiszen kedden máris újabb programra várják az érdeklődőket, amely egy beszélgetés lesz a dobozi Jeanne-Marie Wenckheim Dickens grófnővel, immár a német nap keretében. Majd szerdán következik a román nap, amikor az idén 40 éves „Ecranul Nostru” Román Szerkesztősége invitál a Zbor deasupra Chitighazului – Repülés Kétegyháza felett (2019) című film vetítésére. Ennek készítői Boka Tibor szerkesztő és dr. Bucin Mihaela, a Szegedi Egyetem Román Nemzetiségi Tanszékének vezetője.