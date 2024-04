Abdul doktor elmondta, tavaly is nagyon sok helyen voltak a Viharsarki Koraszülöttmentő-autóval, Orosházáról, illetve Békéscsabáról rendszeresen szállítottak koraszülötteket a gyulai Koraszülött Intenzív Osztályra. Szegeden is több alkalommal jártak, hogy műtétre vigyenek koraszülötteket, újszülötteket, csecsemőket, ahogy az Országos Kardiológiai Intézetbe is szállítottak csecsemőket. Intézeten kívüli szüléshez is hívták őket az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

Viharsarki Koraszülöttmentő-autó: mozgó koraszülött intenzív osztály

Az alapítvány elnöke arra a kérdésünkre, hogy miben más a Viharsarki Koraszülöttmentő-autó, mint egy hagyományos mentőautó, kifejtette, előbbi jármű gyakorlatilag mozgó koraszülött intenzív osztályként működik. Ami az osztályon megtalálható, ott is megvan. Benne van egy speciális inkubátor, egy modern lélegeztető gép, több életfunkciókat vizsgáló monitor, korszerű infúziós pumpák sora. Utóbbiakkal kapcsolatban a szakember kiemelte, azok nagyon pontosan tudják adagolni a gyógyszereket, egy 800-900 grammos koraszülött esetében ugyanis nincsen tévedési lehetőség.

– Ezek az okos infúziós pumpák nagyon pontosan tudják adagolni a gyógyszereket – emelte ki. – Valamennyi gyógyszerrel, ami a Koraszülött Intenzív Osztályon megtalálható, a koraszülöttmentő-autó is rendelkezik. Egy újraélesztő asztal is van a járműben, ami jó szolgálatot tesz, ha otthoni szüléshez hívnak bennünket, akkor ott el tudjuk látni a koraszülöttet vagy az újszülöttet. Az intubálásban, gépi lélegeztetésben is segítségünkre van az eszköz, utána pedig az inkubátorba tehetjük a gyermeket. Orvosi gáz, oxigén, sűrített levegő, kézi szívó, minden, ami szükséges, megvan a mentőautóban.

– Mikor megyünk a koraszülöttekhez, akkor sietni szoktunk kék fényű lámpával, hangjelzéssel és gyorsan haladunk, hiszen fontos a mielőbbi ellátás. Amikor a koraszülött bekerül a mentőautóba, egyenletesen haladunk, hiszen a gyermek megkapja azt az ellátást, amelyet az osztályon is. Ha szükséges lélegeztetjük, az oxigént és a szükséges gyógyszereket is megkapja – szólt a részletekről dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. – Sokaknak furcsa lehet, hogy kék fénnyel és hangjelzéssel, de nem annyira gyorsan megyünk, ez azonban éppen azt jelenti, hogy a gyermek jól van, és nekünk ilyenkor a biztonságos haladás az első.

Az üzemeltetés a legnagyobb kihívás, sokan segítenek

A koraszülöttmentő-autó működésével kapcsolatos kérdésünkre az alapítvány elnöke elmondta, valóban az üzemeltetés jelenti a legkomolyabb kihívást számukra.

– A működtetés havi 2-3 millió forintba kerül – fogalmazott. – Az egyszer használatos lélegeztető szerelékek nagyon drágák. Az üzemanyag, a biztosítás, illetve a bérek is költséget jelentenek. Nagyon sok magánember, vállalkozó civil szervezet állt mellénk, illetve számos rendezvényt is életre hívtak, hogy támogassák a mentő üzemeltetését.

Kérdésünkre elmondta, tíz gépkocsivezetőjük több mint fele önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül dolgozik, a másik részük pedig jelképes összegért, szinte ingyen dolgozik.

Az alapítvány Facebook-oldalán gyakran látni, hogy magánemberek, vállalkozások finanszírozzák a mentőautó egy-egy hosszabb útját.

– Az ötlet az egyik gépkocsivezetőnktől származik. A kiinduló pont az, amikor néhány éve megálltunk a benzinkútnál tankolni. Egy férfi kiszállt az autójából, odajött hozzánk, és elmondta, hogy szeretné támogatni az utunkat – tette hozzá. – Azóta nagyon sokan teszik ugyanezt, és a felületeinken sem feltétlenül szeretnének szerepelni, egyszerűen segíteni akarnak. Ez nagyon jó érzés. A Békés vármegyeiek magukénak érzik a koraszülöttmentő-autót.

– Nagyon sokan ajánlják fel az egy százalékot is, ami szintén óriási segítség, minden támogatás nagyon lényeges és nagyon jól jön – hangsúlyozta.

Igazi csapatmunka és összefogás

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kitért a szakápolók fantasztikus munkájára és a szívvel-lélekkel dolgozó orvosokra. Kiemelte a Békés Vármegyei Központi Kórház menedzsmentjének támogatását, amely nélkül a mentőautó nem is működhetne.

A járművel egyébként nem csak koraszülötteket segítenek, hanem például, ha egy gyermek szívrendellenességgel születik, ők viszik fel az Országos Kardiológiai Intézetbe, illetve Szegedre a gyermeksebészetre is gyakran visznek gyermekeket.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohameddel a közelmúltban számos más fontos és érdekes témáról is beszélgettünk podcastünkben.