Abdul doktor elmondta, tavaly is nagyon sok helyen voltak, Orosházáról, illetve Békéscsabáról rendszeresen szállítottak koraszülötteket a gyulai Koraszülött Intenzív Osztályra. Szegeden is több alkalommal jártak, hogy műtétre szállítsanak koraszülötteket, újszülötteket, csecsemőket, ahogy az Országos Kardiológiai Intézetbe is vittek csecsemőket. Intézeten kívüli szüléshez is hívták őket az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

Stúdióbeszélgetésünkben az alapítvány elnökét számos témában kérdeztük. Beszélgettünk a mentőautó működéséről, a koraszülöttek és családjaik helyzetéről, lehetőségeiről és arról, hogy miért számít egy mozgó koraszülött intenzív osztálynak a mentőautó.

