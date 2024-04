Az eseménysorozatot már 19. éve rendezzük meg együttműködve a rendőrséggel, a tűzoltósággal, a békéscsabai reptérrel, a MÁV Zrt.-vel, illetve a büntetés-végrehajtási intézettel, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal és a NAV-val is felvettük a kapcsolatot – mondta el Enyediné Nagy Krisztina a Béke sugárúti óvoda tagintézmény-igazgatója. – A közlekedési héten öt napon keresztül változatos programokat szervezünk a gyerekeknek.

A közlekedési hét bővelkedik az érdekességekben, változatos programok várják a gyerekeket. Fotó: Bencsik Ádám

Közlekedési hét a reptértől a vasútig

Hétfőn az óvodások megismerhették a rendőr munkáját, kedden a reptérre látogatnak, ahol a katasztrófavédelem munkájába tekinthetnek be. Szerdán vonattal Békéscsabára utaznak, és megnézik a vasútállomást és a vasutas művelődési házat. Csütörtökön az óvoda udvarára érkezik a büntetés-végrehajtás busza, a NAV keresőkutyájának munkáját is megismerhetik, illetve a rendőrségre is ellátogathatnak. A pénteki nyílt napon egyebek mellett nyombiztosítás, csapaterős védőruházat bemutatása is színesíti a rendezvénysorozatot, a motorcsónaktól a rendőrautókon át a motorokig számos járművet nézhetnek meg a gyerekek, illetve az időjárás függvényében ugrálóvárat is felállítanak. A szakember nagyon fontosnak nevezte, hogy a növekvő forgalom miatt is a gyerekek elsajátítsák a biztonságos közlekedés szabályait.

Megismertetik a rendőrség munkáját

Dr. Bede Sándor rendőr ezredes, a Gyulai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, az óvoda minden évben felkéri a rendőrséget, hogy segítse a közlekedési hetet, munkatársaik pedig mindig nagy lelkesedéssel vesznek részt a rendezvényen.