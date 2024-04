Közösséget épít, a Mira csillagászati Egyesület elnökeként, kiemelkedő csillagászati kutatómunkát, amatőr csillagászati megfigyeléseket, távcsöves bemutatókat, ismeretterjesztő tevékenységet folytat Fődi Andrásné. A szénásiak lelkes és fáradhatatlan pedagógusa, a kis csillagász palánták kinevelője 1973 óta, amikor megismerkedett Nagyszénáson a matematika és a fizika tanítása mellett Kiss Gyuri bácsival és annak a csillagászati szakkörével.

Fődi Andrásné motivációja, hogy gyerekeknek, felnőtteknek élményt nyújthat távcsöves megfigyelésekkor is. Fotó: Bencsik Ádám

– Azóta nincs megállás, igaz? Az Év embere díj hozzásegítette ahhoz a fajta ismertséghez, amivel ezt az elkötelezett munkát kiszélesítheti egy még szélesebb, ismertebb közegben?

– Amikor szavaztak a jelöltekre, annak a menetét nem követtem. A végeredmény ezért is lepett meg, de nagyon. Ám nagyon meghatott már a szavazáskor, mert csillagászok, barátok jelezték, nagyon drukkolnak nekem. Azóta pedig sokan gratuláltak, hozzátették, megérdemelten nyertem. Jól estek ezek a szavak. És természetesen a fokozott figyelem is jól jött. 2000 óta intenzíven végzem segítőkkel az ismeretterjesztő munkát. A kör bővült évről évre, sokat dolgoztunk azért, hogy megismerjenek bennünket. Rengeteg gyerek, szülők, tanárok válnak számunkra így elérhetővé.

– Az utóbbi időszak különösen intenzív volt...

– Igen, de nem csak Békés vármegyében. A szomszédos megyékbe, sőt a határon túlra is hívnak bennünket. A Vajdaságban, Kishegyesen is letettük a névjegyünket, ennek köszönhetően idén is várnak bennünket a nyáron csillagászati táborba, a csillagászati ismeretterjesztésben leszünk a segítségükre.

– Egy sikeres jubileumi emlékév van a Mira Csillagászati Egyesület mögött. 2024 se ígérkezik unalmasnak. Tele vannak ötletekkel. Mi mindenre készülnek áprilistól?

– Egy megújult makettkészítő versenyen vagyunk túl. 17 kiló legót vásároltunk az önkormányzat támogatásával. Haladni kell a korral, a gyerekek igényeire reflektáltunk és a hagyományos, újrahasznosítható alapanyagok helyett most a legókból kellett alkotniuk a csapatban és egyénileg nevezőknek. Akiknek megduplázódott a létszáma, ami örvendetes.

– Mik voltak a témák idén?

– A nemzetközi űrállomás 25 éves. Az űrhajózás napján volt a versenyünk, ezért űrhajót, űrrepülőt űrjárműveket készíthettek a fiatalok.

– Április 19-én kihirdetik az eredményeket és már újabb rendezvény körvonalazódik Szénáson?

– Megújult az akadályversenyünk, április 27-én lesz a csillagászat napja. Ennek a főszervezője lesz a tavaly alakult Magyar Csillagászati Egyesület Nagyszénási Mira Helyi Csoportja és a mi helyi egyesületünk is aktívan részt vesz. Pályáztunk és megkaptuk erre a napra az utazó planetárium programsorozatot. Látványos elemek mellett lesz 5 előadás különböző korosztálynak.

– Mi van még a tarsolyukban?

– Májusban a Czina iskolában bemutatózunk, majd az egyesületi tagokkal a fővárosi csillagvizsgálóba látogatunk. Járunk Szegedre fizika show-ra. Júniusban Telekgerendásra megyünk, a múzeumok éjszakáján is lesz programunk Szénáson, Gellértegyházára is hivatalosak vagyunk táborokba. A csillagok alatt programot idén is meghirdetjük augusztusban. Ennek már sokéves hagyománya van.

– A Mira egyesületnek a motorja, szíve s lelke. Segítőivel rengeteget dolgozik. De mi a privát motiváció?

– Látom, amikor a rendezvényeken mennyire örül felnőtt és gyerek, hogy belenézhet egy távcsőbe, hogy megpillantják a Jupitert, a Szaturnuszt a távcsövön keresztül.

– Ilyen lelkesedés mellett gondolt-e arra, hogy kinevelje az utánpótlást?

– A Mira Csillagászati Egyesület megalakulásakor látszott, vannak fiatalok, követők, elkötelezettek. Tehát van utánpótlás, olyan is, aki összeállít, megtart előadást, szakköri foglalkozást. Nyugodt vagyok tehát, körbevesznek a tehetséges fiatalok.