Maga a tárlat nem egy szokványos festménykiállítás, hiszen az égbolt csodái úgy jelennek meg, mintha azokat az ablakon keresztül szemlélné valaki. A Baján élő Uhlár Mária ugyan többféle stílusban alkot, ezúttal azonban csillagképekről és bolygókról készült alkotásait láthatja a közönség. Cél: a csillagászat népszerűsítése is ezeken a műveken keresztül – ez is elhangzott a szerdai megnyitón. Fődi Andrásné Nagyszénásról érkezett (ő a csillagászati szakkör és a Mira Csillagászati Egyesület vezetője), s emlékeztette a hallgatóságot, hogy ez a tárlat már náluk is látható volt Szénáson, de bemutatkozott az alkotó Nagyszalontán és Békés vármegye több településén (Békéscsaba, Tótkomlós, Kétsoprony, Csorvás).

Fődi Andrásné mesélt a Naprendszerről, a képeket ő mutatta be a hallgatóságnak.

Forrás: Facebook

Az állatövi csillagképek vonalas és figurális formában, régi tanyák restaurált ablakkeretében, valamint a Naprendszer nagybolygóiról, a Plutóról és néhány naprendszerbeli holdról készült dombormű is látható mostantól Kaszaperen.