Jelképesen átadta a IV. Körös-körül Jótékonysági Futóversenyen összegyűlt 843 ezer forintos bevételt a Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétika Clubja kedden délután az Erzsébet-ligeti játszótérnél Kálmán Tibornak, Békés polgármesterének.

Második alkalommal szervezik meg a Kenderföldi Családi Pikniket szombaton 14 és 20 óra között Békéscsabán, a Kígyósi út 176. szám alatti rendezvényterem környezetében – jelentette be Csicsely Gergő, a Kenderföldek Egyesület elnöke kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A Zöld 14 Egyesület elnöke, dr. Duray Balázs pedig arról beszélt: felmérték a jaminai bányatavak természeti állapotát, a dokumentumban ökológiai és rekreációs célú fejlesztési javaslatokat is tettek.

Május 5-én kikelt az idei első, mentett tojásból származó túzokcsibe a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság dévaványai Túzokvédelmi Állomásán.

Ami az utóbbi napokban már várható volt, Sanyi, a csabaiak közkakasa – aki miatt az országból is sokan zarándokoltak el a városba – hétfőn délután örökre elaludt. Mégpedig a békéscsabai Fekete-tanyán, a résztulajdonos, Fekete Vanda ölében. Sanyi, az egykoron büszke, jó kinézetű kakas a végén már alig nyomott egy kilót, a taraja nagyon fakó volt, nem is evett, nem is ivott.

Öt éve, 2019. május 21-én gyulladt ki Békéscsaba emblematikus épülete, az István malom, a bajt elektromos hiba okozhatta. Bár készültek tervek a felújítására, hasznosítására, az elmúlt esztendők nem hoztak látványos változást az István malom állapotában.

Sosem ünnepelték még ennyien együtt a cukorbeteg gyermekek pedagógusait. Az idén 10 éves Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért a napokban adta át a Varázspálca díjakat azoknak a pedagógusoknak, gyermekintézményben dolgozóknak, akik példamutató módon látják el a diabéteszes gyermekeket. Az idei átadóval már 300 pedagógusdíj talált gazdára. Békés vármegyében Gyurovits Katalin, a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanítója érdemelte ki az elismerést, a Varázspálca díjat.

