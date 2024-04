Megszólalt annak a fiúnak az apja, aki internetes orosz rulett közben lőhette fejbe magát. Egy internetes játék miatt halhatott meg egy 15 éves fiú: a barátai és a szülei is elképzelhetetlennek tartják, hogy meg akart halni.

Együttélés helyett súlyos milliókkal vette le a sarkadi nő a jóhiszemű, vésztői férfit.

Kimutatta a madárinfluenza-vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több állattartó telepén. Az érintett állományok felszámolása, a szárnyasok leölése, valamint a járványügyi nyomozás folyamatban van – közölte a hivatal kedden az oldalán.

A Gyulai Rendőrkapitányság április 19-én, pénteken 10 óra és 11 óra 30 perc között helyszíni szemlét tart a 4219-es számú úton, Sarkad és Gyula között, a körforgalom után, Sarkad irányába. Az érintett útszakaszon lezárásra kell készülni.

Mintha egy Rejtő Jenő képregényfigura elevenedne meg, akivel mindig történik valami rendkívüli. Világszinten is eredményes sportoló volt a csabai Gabnai Csaba, ez az arcán látványosan nyomot is hagyott. A magas állami kitüntetésből, a gazdasági sikerekből azonban nem látszik rajta semmi. Itt ül velem szemben egy kinyúlt, félig levágott ujjú pulóverben, ez is a különcségére jellemző. A nyilvánosságot kerülve él. Ritkán nyilatkozik, ennek ellenére a vele készült interjúk mindig rekordközeli nézettséget hoznak. Egy év után újra megszólalt a BEOL-nak.

Április 15-17. között Makón rendezték meg a pénzügyi-számviteli ügyintézők Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének döntőjét, amelyen a békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumot László Csenge 5/13. A osztályos tanuló képviselte, s az ország legjobbjaként zárta a versenyt a közgés fiatal.

Észbontó elmélet: a világegyetemnek tudata van. Egy, az életről szóló új elmélet 21. századi hitet hozhat létre a tudomány és a vallás szintézisével.