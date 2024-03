Most nem a versenypályánkra hívunk benneteket, hanem a Tesco parkolójába. Ha van saját autód, hozd el magaddal. Ha még nincs, adunk. Próbáld ki magad! – írták közösségi oldalukon a modellezők.

Nem versenypályán – egy parkolóban autóztak. Fotó: BMH

És a hívó szóra érkeztek is sokan. Az RC Orosháza klubtagjai családi programra készülve táboroztak le a parkolóban, ahol a kíváncsi érdeklődők is szép számmal megjelentek. Jöttek autózni, nézelődni, bandázni. És ez is volt a lényeg. Minél többen ismerjék meg a modellezés rejtelmeit, szépségét, ezt a szuper összetartó orosházi közösséget.

A hívó szóra sokan csatlakoztak az orosházi autómodellezőkhöz pénteken. Fotó: BMH

Ők egyébként nagyon sokat dolgoznak azért, hogy felkeltsék az érdeklődést e technikai sport iránt. Legutóbb Nagyszénáson találkoztunk velük, Márta János programján bemutatóztak. De szívesen mennek közösségi programokra s viszik, népszerűsítik az autómodellezést.

Ragyogó időben, órákon át autóztak pénteken, húsvétváró, tavaszi hangulatban.