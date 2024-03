Mindenben segítek, a pelenkát is kicserélem majd – mondta már hetekkel korábban a most született pici lány nővére, aki testvérével együtt nagyon várta haza a kistestvért.

Emma idén a századik. Fotó: Vizi Anna/BabyBox Photography



– Már hónapokkal ezelőtt mindent beszereztünk a picinek, hisz egy 11 és egy 6 éves lány szüleiként tudjuk, mire kell számítani – mesélte Aletta.

Az immár háromgyermekes édesanya nem csak az előkészületekkel, hanem a gyermekszülés körülményeivel is tisztában volt.

– Az előző két gyermekem is császármetszéssel született, így felkészültem, hogy Emma hamarabb érkezik. Így is lett, a 37. héten született meg dr. Csabai László főorvos segítségével. A legfontosabb, hogy minden teljesen rendben ment és a kórházban töltött idő alatt is nagyon segítőkészek voltak velem – fogalmazott az anyuka.

A szülészeti osztály nevében dr. Svarsnig Lajos osztályvezető főorvos és az osztályon dolgozó orvosok, ápolók, csecsemős kollégák köszöntötték az anyukát és a kislányt.

Fotó: Melega Krisztián/Dr. László Elek Kórház

A fotózás alatt Emma jóllakottan szunyókált, egyáltalán nem zavarta a felhajtás. Édesanyja meghatódva mesélte, hogy a nagy tesók már a kórházi babalátogatáskor is sírtak örömükben, amikor meglátták a hugit.

– A legidősebb lányom már az első testvérénél is sokat segített, most pedig már hetekkel ezelőtt közölte, ő mindig ott lesz, pelenkát cserél, de ha kell, akár éjszaka is átmegy Emmához én csak aludjak. Majd meglátjuk, de abban biztos vagyok, hogy mindkét nagylányom és a párom is kiveszi a részét a feladatokból – zárta a beszélgetést nevetve az édesanya.

A szokásoknak megfelelően a család 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapott.