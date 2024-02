Hozzátette, a projektre Medgyesegyháza önkormányzata eredetileg valamivel több, mint 175 millió forintot nyert el, a közösségi ház felújítása mellett Lászlótelep szegregátumának és Bánkút szegregációval veszélyeztetett részeinek felszámolása is elkezdődhetett. Négy ingatlan elkészült, ezekbe az érintett családok be is költöztek, ám a közösségi ház munkálatait nem várt műszaki akadályok miatt sokáig szüneteltetni kellett. Az eredetileg megítélt támogatás így már nem volt elegendő, de a pályázat módosítása és a küzdelmes tárgyalások után végül sikerült 52,4 millió forintnyi többlettámogatást előteremteni; tehát folytatódhatott a beruházás. Erdős Norbert hangsúlyozta, nem volt könnyű dolguk, de a polgármesterrel egyetértenek abban, hogy megérte a küzdelem, hiszen Medgyesegyháza végre méltó állapotban kapja vissza a Baross-kastélyként is ismert épületet.