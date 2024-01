– Ugyanahhoz a korosztályhoz szól, mint az elődje, és ugyancsak kalandokkal teli meséket olvashattok benne! Megjelenés a hónap végén! – fogalmazott Kiss Ottó.

Mint a könyv ajánlójában olvasható, közeledik a tavasz, a mackók kidugják az orrukat a házikójukból. Macibocs is felkel téli álmából, hiszen annyi jó dolog várja: kirándulni és piknikezni szeretne, elkészíteni a jegesmedvejelmezét, de mindenekelőtt találkozni Maci Sacival! Mert vele a legjobb strandolni, málnát szedni… Maci Sacival még eltévedni is jó az erdőben! Persze a legjobb együtt görkorizni vele az ovi felé! Ott mindig nagyon jó dolgok történnek, akkor is, ha süt a nap, akkor is, ha esik az eső – és még a biztonságos közlekedést is ott lehet a legeslegjobban megtanulni!

Kiss Ottó rövid, vidámsággal és nyugalommal teli meséinek központjában egy igazi ovis macibarátság áll, no meg a mulatságos és csodálatos Mackóföld.