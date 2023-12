Sorra számolják fel a sertéstelepeket, a nagyüzemek mellett a kistermelők is lemondanak a hizlalásról – számolt be róla a lap a címoldalán. Az egyes oldalon arról is olvashatunk, hogy elkezdődött a radarberuházás Fürjesen.

A negyedik oldal vezető írása arról szól, hogy jelentős vonzerővel gyarapodott idén nyáron Körösladány: a település határában ránk köszön a történelem.

Mindenki nyer az új irodával - hivatalosan is felavatták a békéscsabai földhivatalt, erről szól az 5. oldal egyik cikke, de olvashatunk arról is, hogy az Eurowind átgondolja a gyulai beruházást.

Változatos hírekkel jelentkezett ezen a napon is a megyei napilap sportoldala.

