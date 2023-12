Bíró Sándor a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tanul teológus-lelkész szakon. Letette a kápláni vizsgát, s a teológus szak mellett kántori diplomát szerzett, Csorváson segédlelkészként szolgál. Abban, hogy a lelkészi pálya felé fordult, nagy szerepe volt édesanyjának, aki Köröstarcsán végzi hosszú ideje a lelkipásztori szolgálatot, ahol belenőtt a helyi gyülekezetbe.

– Egy éves lehettem, amikor Köröstarcsára kerültünk, ahol nagyon szerettem élni. A nagyközségnek a kincseit most látom át, hogy már nem ott élek – mondja. – Még tavaly húsvétkor került szóba az esperes úrral való beszélgetés során a csorvási református egyházközség.

– Már akkor jöhettem volna, de ez akkor még nem volt lehetséges. Kicsit féltem is, hogy mi történik, ha ez a jövetel már nem lesz aktuális? Korábban Szeged felé menet csak keresztülhaladtam Csorváson, láttam, hogy egy szép, élhető város. Néha elkanyarodtam a templom előtt is, és elcsodálkoztam, hogy milyen szép, az pedig milyen különleges, hogy a három templom, a református, a katolikus és az evangélikus egymás mellett helyezkedik el. Májusban tudtam meg, hogy augusztustól jöhetek. A sikeres kápláni szigorlat után előtte már segítőként részt vehettem a nyári gyermektáborban, ekkor találkoztam először a gyülekezettel, ami nagyon pozitív élmény volt. Az az egy hét megerősített: engem tényleg a Jóisten küldött ide, hogy szolgálhassak és öröm legyen ezen a szolgálaton. A gyermektábor – melynek a tematikája az volt, hogy Jézus mindenit magához vonz – zárásaként én tarthattam meg az istentiszteletet. Jó volt a gyerekekkel foglalkozni, láttam, hogy szívesen jönnek, interaktív áhítatokat tudtam tartani.

Augusztusban aztán elérkezett a beköltözés ideje, amikor elfoglalhatta a gyülekezet által biztosított szolgálati lakást. Érdekes, hogy a parókia nem a templom mellett helyezkedik el, mert a régit – mivel nem volt helyben lakó lelkész – gyülekezeti házzá alakították át.

Bíró Sándor elkezdte a családlátogatásokat is, melynek során olyan gyülekezeti tagokhoz is eljutott, akik nem tudnak eljönni a templomba.

– Ennek során személyesebb kapcsolatot lehet kialakítani – mondta. – Kicsiny gyülekezet, de a hitben nagyon erős, a tagjai aktívak és összetartóak, ami nagyon megfogott és megerősített. Úgy érzem, hogy máris megtaláltuk egymással a közös hangot, ami nagyszerű! Az, hogy meg tudjuk osztani a feladatokat, nagy örömet okoz nekem, feltölt, mert úgy érezhetem, hogy lelkipásztorként nem vagyok egyedül.

Szerinte azért lehetnek annyira közel egymáshoz a templomok, mert a felekezetek között sose volt viszály, jó kapcsolatban voltak. Bíró Sándor is arra törekszik, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, és a reformáció ünnepén (melynek során legutóbb az evangélikusokkal közös úrvacsorát vettek), vagy az ökumenikus imahéten együtt tartsanak alkalmakat.

Bíró Sándor szívügye az orgonálás, szeptember végén az „Orgonánk éjszakája” címmel orgonakoncertet is rendeztek és a lelkész a templomi hangszer mellett egy elektromos orgonát is megszólaltatott, a templom akusztikája még többet emelt a dalok hangzásán. Október elején a Zene Világnapja alkalmából a helyi Alapfokú Művészeti Iskolával közösen tartottak egy hangversenyt, mindkét alkalomnak tervezik a folytatását.

– Amikor kicsiként beültem az istentiszteletre, mindig nagyon tetszett, ha meghallottam az orgona hangját, és láttam, hogy milyen szép szóló nagy hangszer – vallott a hangszerrel való különleges kapcsolatáról Bíró Sándor. – Tíz éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett tanítani orgonálni. Egy szenteste a tele templomban volt az első éles „bevetés”, amikor „Dicsőség a mennyben is Istennek” című dalt eljátszhattam. Ezután egyre többet, egyre jobban akartam orgonálni. Beiratkoztam a nyári kántorképzőre, a tanulmányokat az egyetemen is folytattam, először egy képzőn, majd a kántorszakon is, ahol megszereztem a kántori diplomát is.

Bíró Sándor a közeljövő programjairól is szót ejtett: – Készülünk az adventre, a családokkal és a nyári táborban részt vett gyerekekkel együtt készítjük az adventi koszorúkat. Karácsony előtt tervezünk két zenés istentiszteleti alkalmat is.

A távlati célokat tekintve pedig Bíró Sándor elmondta, hogy a segédlelkészi év után szakdolgozat-védés, államvizsga következik, de még egy egységes lelkészképesítő vizsgát is le kell tennie majd várhatóan jövő ősszel, s csak ezután jöhet el a felszentelés.

– Remélem, hogy itt maradhatok Csorváson! – csillant fel a fiatal lelkész szeme.