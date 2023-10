A jubileumot a békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjainak műsorával nyitották meg. Krajcsovics Mihályné, a klub elnöke megragadva a szót ezután felidézte az elmúlt évek legfontosabb állomásait.

Elhangzott, aktív életünket gyermek és felnőtt közösségben éljük le, de a nyugdíjba vonulás a pihenés mellett hiányérzetet is kialakít. Számukra is hiányzott a közösség, a gyerekek, a megszokott kulturális, egészségvédő események. Elődeink ezekre a problémákra kerestek megoldást, és sikerült is megtalálniuk Pluhár Erzsébet tanárnő személyében, aki jó szervezőkészségével és aktivitásával, a nyugdíjasok összefogásával hozta létre 1978-ban a Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klubot, melyet haláláig, 2002-ig vezetett. A megalakulás után hozzáfogtak céljaik meghatározásához és megvalósításához.

Verssel és énekkel készültek a Kazinczy iskola tanulói /Fotó: Für Henrik/

Az elnök úgy folytatta, a klub tagjai a kezdetekben is nagyon szerteágazó területeken munkálkodtak, mindenki kivette a részét a közösség céljainak megvalósításában.

– Eleinte nem ment könnyen. Nem volt terem, nem tudtak hol összeülni, de mindig volt egy iskola, könyvtár vagy egyéb intézmény, ami egy-egy alkalomra befogadta a klubot. A 2000-es évek ellején jutottunk ide, a Szlovák Kultúra Házába, ahol egy nagyon jó környezetben találkozhatunk, és ahol állandó, változatos kiállításokat szervezhetünk – ismertette Krajcsovics Mihályné. A következő nagy lépés a klub életében az volt, amikor hosszú idő után a vendégelőadóik már nem a falra, hanem vászonra tudtak vetíteni.

Az elnök elmondta, amikor megalakult a városban a Civil Szervezetek Szövetsége, ők az első évben tagjai lettek, az új közösség hozta programok és lehetőségek pedig sokban segítették a találkozásaik számának növelését, illetve több, későbbi partnerrel való megismerkedésüket is. Az elnök példaként említette, hogy sokan itt tanulták meg a számítógép kezelésének alapjait. Különböző tanfolyamokon is részt vehettek a klub tagjai, gyarapítva tudásukat, máskor pedig elősegítve anyagi helyzetüket.

Krajcsovics Mihályné a Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub legfontosabb korábbi partnereként említette a Békés Megyei Könyvtárat, mely gyakran helyet biztosított programjainak. Jelenlegi fő partnereik közül kiemelte például a Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségét, melynek a klub is része; a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetét; a Csabai Szlovákok Szervezetét; a Lencsési Nyugdíjas Klubot, valamint szinte az összes békéscsabai iskolát és óvodát.