A biztos jövőkép miatt választották a honvédséget

Biztos lehetőségként tekint a honvédségre a debreceni Tapoti József, aki szerződéses katonaként vállalna a későbbiekben szolgálatot. Most kezdte meg tanulmányait levelező formában a Debreceni Egyetemen, villamosmérnöknek készül, és párhuzamosan vinné a kettőt. Szerinte a honvédség kötelékében a továbbképzési lehetőségek is adottak lesznek a számára. Legjobb barátja és sógora szintén katona, így az általuk elmondottak alapján is megtetszett neki ez a hivatás.

Ugyancsak a biztos jövőkép és az előrelépési lehetőségek miatt döntött a bevonulás mellett Balázs Vanda. Ő is szerződéses katonaként vállalna szolgálatot a jövőben, szolnokiként Szolnokon. Megemlítette, hogy iskolás kislányát egyedül neveli, így kihívás lesz számára az is, hogy több héten keresztül csak hétvégenként találkozhatnak, a kiképzése ideje alatt édesanyja vigyáz a gyermekére. Az egyenruhás lét egyébként nem áll távol tőle, mivel édesapja is katona volt.