Hivatalosan is megnyitották a 26. Csabai Kolbászfesztivált a CsabaParkban

Hivatalosan is megnyitották csütörtökön este a vasárnap estig tartó 26. Csabai Kolbászfesztivált a CsabaParkban, ahova a négy nap során több tízezer látogatót várnak azok után, hogy az idei foglalások rekordokat döntöttek. Pénteken fellép többek között a Halott Pénz, szombaton Rúzsa Magdi, vasárnap pedig Azahriah. Hégely Sándor fesztiváligazgató emlékeztetett, hogy tavaly rendezték meg a 25. fesztivált, és elkezdtek változtatni a tematikán, fiatalítottak, ez a programokban is érződött. Hangsúlyozta, a mai fiatalok azok, akik a jövőben a mostanihoz hasonlóan népszerűvé teszik az eseményt, ők gyúrnak majd például a szombati versenyen. Ahhoz, hogy a fesztivál évtizedek múlva is fennmaradhasson, fiatalokra van szükség. Hatalmas kihívásnak nevezte, hogy alkalmassá tegyék a területet annyi ember befogadására, mint amennyien részt vettek a legutóbbi nagy fesztiválon, mintegy 100 ezren. Tavaly is előfordult, hogy telt házat voltak kénytelenek hirdetni. Az idei foglalások a három-négy évvel ezelőttihez hasonló módon rekordokat döntöttek. Kiemelte: annak, aki ide érkezik, bemutatják Békés vármegye agráriumát, kultúráját, azt, hogy milyen remek vendéglátók a helyiek. A megnyitó keretében díjazták a szárazkolbász versenyen legjobban szereplőket, idén a mezőberényi Balázs Tímea a kolbászkirálynő.

A jövő héten kiírhatják a közbeszerzést az M47-es Békéscsaba-Körösladány szakaszának tervezésére

Várhatóan jövő héten megjelenik a leendő M47-es Békéscsaba és Körösladány közötti szakaszának tervezésére a közbeszerzés kiírás – mondta el hírportálunk kérdésére Lázár János építési és közlekedési miniszter a mezőberényi szennyvíztisztító telep csütörtöki projektzáró rendezvénye utáni sajtótájékoztatón. A szaktárca vezetője kérdésünkre kiemelte, az M47-es fejlesztését a kormány két részre bontotta. – Nemzetgazdasági szempontból most az a fontos, hogy Békéscsabát-Debrecennel összekössük. A második ütem Szeged és Békéscsaba összekötése lesz szintén négysávos gyorsforgalmi úttal – szólt a részletekről. A Békéscsaba és Berettyóújfalu, vagyis a békési megyeszékhely és az M35-ös közötti 85,5 kilométert öt szakaszra osztották fel. Technológiailag és a nyomvonal környezetre gyakorolt hatása miatt a Körösladány-Berettyóújfalu közötti szakasz a legnehezebb és a legbonyolultabb. A Körösladány és Békéscsaba közötti szakaszok tervezésére várhatóan jövő héten kiírják a 13 milliárd forint értékű közbeszerzési eljárást. Lázár János kifejtette, tervei szerint az út nyomvonala a jelenlegi 47-es nyomvonala mentén haladna, nem lesz új nyomvonal, a mostani nyomvonalat négysávosítják, és a települések mellett négysávos elkerülők épülnek majd.

Kertet gondoznak, újrahasznosítanak, védik az erdőt a Lencsési iskolában

Számos környezetvédelmi program színesítette október elejét a békéscsabai Lencsési iskolában. Az állatok világnapjához és az erdők hetéhez kapcsolódva meghirdetett rajzversenyre közel száz pályamunka érkezett, melyek közül a legjobbak jutalomban részesültek. Zuberecz Tibor, a Békés Vármegyei Vadászkamara fővadásza előadáson hívta fel az 5-6. évfolyamon tanuló diákok figyelmét az erdők védelmére. Az iskolakert a Patrióta Békéscsaba Egyesület által meghirdetett „Virágoztassuk fel Békéscsabát!” program közösségi kertek kategóriájában harmadik, közönségdíjasként első helyezett lett. A 3-4. évfolyam diákjai egy környezetvédelmi szemléletformáló projektben vettek részt, melyen az újrahasznosításról hallhattak hasznos tudnivalókat.

Az optimizmust hirdeti a Békéscsabán nyílt kiállítás

Megnyílt a Békéstáji Művészeti Társaság Az év színe című kiállítása szerdán délután a Csabagyöngye Kulturális Központban. Ebben az esztendőben az év színe a Viva Magenta árnyalat, amely az optimizmust, az új energiát és az erőt szimbolizálja, ehhez és a Magyar Festészet Napjához kapcsolódik a szerdán megnyílt tárlat is. Az eseményen köszöntötte a megjelenteket Gnandt János, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke, Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere, valamit megnyitót beszédet mondott dr. Cs. Tóth János művészeti író.

Helló, meló: zsűriztek az iparkamaránál

Csaknem 240 rajz, festmény, térbeli alkotás érkezett a Helló, meló! című alkotópályázatra, amelyet a békéscsabai székhelyű Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hirdetett meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával – ismertették a kamaránál.

Szerte a vármegyéből futottak be művek: a legtöbb Szeghalomról, de jött Battonyáról, Békésről, Békéssámsonról, Bucsáról, Csanádapácáról, Dévaványáról, Gyuláról, Kondorosról, Lőkösházáról, Mezőhegyesről, Nagybánhegyesről, Orosházáról, Szabadkígyósról és Zsadányból is.

A minap a háromtagú zsűri – Diószegi Eszter és Flóra Virág grafikusművész, illetve Imre György fotográfus – ezek közül 150-et választhatott ki, amelyekből október 25-én kiállítás nyílik a Csaba Centerben, a tárlat két hétig lesz látogatható. A bírálók sok remek ötlettel és kivitelezéssel találkoztak, ezért nem csak az első három helyezettet jutalmazzák, a különdíjas alkotásokat ugyancsak kiemelik.