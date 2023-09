Mint elmondta, több mint 2200 gyermek és fiatal részesül a támogatásból, amire összesen 24 millió forint feletti költségvetési forrást különítettek el. – Valamennyi helyi oktatási-nevelési intézményben erről is szólt a szerdai nap – fogalmazott.

Az óvodás és a bölcsődés gyermekek fejenként 5000-5000 forintos támogatásban részesültek, az általános iskolások fejenként 10 ezer, a középiskolások fejenként 12 ezer forintos támogatás kaptak. Kálmán Tibor külön kiemelte azok szerepét, akik részt vettek a támogatás kiosztásának előkészítésében és magában a kiosztásában is. Hangsúlyozta, a jövőben is kitart a tanévkezdési támogatás fenntartása mellett, melynek feltételeit a város a jövőben is elő fogja teremteni. Ennek feltételei hosszú távon biztosítják majd.

– Az infláció hatásai miatt abban is gondolkodunk, hogy jövőre nagyobb összeget fordítunk majd erre a célra, hogy ilyen módon segítsük a családokat – tette hozzá. – Már dolgozunk, hogy megtaláljuk ennek a módját.

Azok a békési fiatalok, akik más településen tanulnak a polgármesteri hivatalban vehették, vehetik át a támogatást, illetve azok is, akik szerdán ezt valamiért nem tudták megtenni.