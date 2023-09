Mint írták, a Kossuth téren a veszélyes fákat immár kivágták, és a vegetációs időszak végével a japán akácokat is gallyazzák majd. Ezzel nemcsak biztonságossá teszik, de fiatalítják is őket. Hasonló munkákra kell számítani a Semmelweis, a Fáy és a Dózsa utcai platánok esetében. A szakvélemény szerint a Semmelweis utca sarkán, a bankfiók mellett egymással szemben álló két nagy fa menthetetlen – az egyik néhány hete jelentős kárt is okozott –, ezeket ki kell vágni. A Tildy utcában folytatódik a nyírfák kivágása és újratelepítése. Jövőre a Kossuth utcai nyárfáknál lesz erőteljes gallyazás, hogy megfiatalítsák a növényeket.

Hangsúlyozták, hogy a munkák szakember irányításával zajlanak, hogy a korábban, más cég megrendelésére és kivitelezésével megtörtént és jogos közfelháborodást kiváltó csonkolásokat elkerülhessék.