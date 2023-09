Idén is fakanalat ragadtam a Paplak-kerti Nemzetiségek napján – adta hírül Facebook-oldalán Szelezsán György, Elek polgármestere. Elárulta, vörösboros szarvas pörköltet főzött, de sok más finomság is készült a bográcsokban. Hozzátette, a főzés után, a délutáni órákban színes programokkal vártak mindenkit a helyszínen. Volt többek között íjász-, és kutyás agility bemutató, fellépett az Elek Táncegyüttes, a Csabai Színistúdió, valamint Homonnay Zsolt és a HoldEső Zenekar koncertjére is sokan voltak kíváncsiak.